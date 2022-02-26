本报记者 徐佩玉

江苏省海安市孙庄街道志愿服务队采用“田间学习”“地头授课”等方式，与村民拉家常、讲政策、解难题，向村民解读今年中央一号文件精神，传递党的惠民政策。图为2月25日，志愿者在孙庄街道黄柯村向村民们宣传文件精神。

翟慧勇摄（人民视觉）

近日，在山东省滨州市沾化区大高镇樱桃种植园大棚里，果农正抢抓花期管理关键阶段进行管护工作，确保樱桃丰产丰收。近年来，沾化区大力发展冬枣、樱桃、草莓等设施特色农业，拓展村集体和群众增收渠道，为乡村振兴提供坚实的产业支撑。

贾海宁摄（人民视觉）

日前，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》印发。“这是新世纪以来，中央连续出台的第十九个指导‘三农’工作的一号文件，充分体现了党中央、国务院驰而不息重农强农的坚强决心，为广大农民群众送来了政策春风和民生礼包。”在近日举办的国新办发布会上，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健等有关负责人介绍今年全面推进乡村振兴重点工作。

全面部署重点工作

粮食再获丰收，农民收入保持增长，脱贫攻坚成果得到巩固……去年以来，“三农”工作克服疫情灾情叠加等不利影响，实现了“十四五”良好开局。

唐仁健介绍，今年中央一号文件锚定乡村振兴的总体目标，坚持稳字当头、稳中求进，对2022年乡村振兴重点工作作出全面部署，主要内容可以概括为“两条底线、三项重点、一个加强”。

“两条底线”——牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。强调全力抓好粮食生产和重要农产品供给，严守18亿亩耕地红线，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上；完善落实监测帮扶机制，推动脱贫地区更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫。

“三项重点”——扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。乡村发展方面，重点推进农村一二三产业融合发展，促进农民就地就近就业增收。乡村建设方面，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全实施机制。乡村治理方面，重点加强农村基层组织建设，创新农村精神文明建设有效平台载体，维护农村社会平安稳定。

“一个加强”——坚持和加强党对“三农”工作的全面领导。强调压实全面推进乡村振兴责任，加大政策保障和体制机制创新力度。

总的看，今年中央一号文件突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，既具体又务实，明确了全面推进乡村振兴的年度工作要点和任务清单。

用硬举措保护耕地

农田就是农田，而且必须是良田。中央一号文件提出落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，要从哪些方面推进？

唐仁健在接受采访时表示，今年中央一号文件要求实行耕地保护党政同责，确保18亿亩耕地实至名归。耕地是粮食生产的命根子，必须采取强有力的、“长牙齿”的硬措施，动真碰硬抓好耕地保护和种植用途“非粮化”管控。

要保数量，严守18亿亩耕地红线。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线。足额带位置逐级分解下达耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，中央和地方签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责。

要提质量，加强提高耕地质量力度。今年将建设1亿亩高标准农田，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩，加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级。深入推进国家黑土地保护工程，实施黑土地保护性耕作8000万亩。加强耕地占补平衡全程监管，实现补充耕地产能与所占耕地相当。

要严用途，严格耕地用途管控。耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。既要采取过硬的措施办法，也要给予适当的政策引导，把耕地利用优先序真正落到实处。

保障国家粮食安全

确保国家粮食安全是治国理政的头等大事。唐仁健介绍，今年中央一号文件强调牢牢守住保障国家粮食安全底线，工作必须落得实之又实。

一是强化责任落实。主产区、主销区、产销平衡区都有责任保面积、保产量，主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，层层压实党委政府粮食安全责任。

二是强化政策支持。健全农民种粮收益保障机制，力争做到政策能保本、经营促增效。适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。发展农业社会化服务，带动小农户提高种粮综合效益。落实藏粮于地、藏粮于技战略，牢牢抓住种子和耕地两个要害，分区域分品种补上农机装备短板弱项，夯实粮食生产物质基础。

三是强化精准服务。组织农业农村系统力量下沉一线、包省包片，搞好技术指导，加强田间管理，强化抗灾减灾，促进弱苗转壮，千方百计保夏粮、稳全年。抓好春耕备耕农资供应，稳定农资价格，满足春耕生产需要。

(责编：袁勃、胡永秋)