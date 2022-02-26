本报北京2月25日电 （记者王俊岭）在24日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，出口信用保险是国际通行的、符合世贸规则的贸易促进手段，对稳外贸稳外资发挥了重要作用。当前，我国外贸发展面临的不确定不稳定因素依然较多。商务部将会同中国出口信用保险公司，在落实好前期政策基础上，充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用，结合各地实际研究出台有针对性的支持举措，为外贸企业提供更有针对性的风险保障，帮助外贸企业增强抗风险能力，稳定发展信心。

具体来看，有以下几方面重点内容：一是加大出口信用保险对中小微企业的服务支持力度，扩大中小微外贸企业覆盖面，针对性降低中小微企业投保成本，优化理赔追偿服务措施。二是加大对跨境电商、海外仓等外贸新业态的承保支持，强化产品模式创新，为企业提供个性化服务方案。三是加大产业链承保规模，深化对产业链细分领域的精准服务，充分发挥国内贸易险对扩大内需的积极作用，推动内外贸一体化发展。四是继续加大短期险保单融资力度，通过“政府+银行+保险”、“再贷款+保单融资”等方式，精准扶持中小微外贸企业，充分发挥保单增信作用，缓解企业融资困难。

据了解，商务部与中国出口信用保险公司联合印发了《关于加大出口信用保险支持 做好跨周期调节进一步稳外贸的工作通知》，要求有关部门充分发挥出口信用保险作用，做好跨周期政策设计，深化协作联动，在政策支持、数据对接、信息共享等方面加强合作，积极拓展产业链承保，加大对中小微外贸企业服务保障，鼓励加大对跨境电商、海外仓等新业态的支持力度，推进内外贸一体化发展，强化短期险保单融资支持，帮助外贸企业稳定信心、增强抗风险能力。

(责编：袁勃、胡永秋)