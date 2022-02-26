据新华社乌鲁木齐2月25日电 （记者郝玉）地处我国西北的新疆计划联合百余家企业投入8000万元补贴，释放消费市场活力。

新疆维吾尔自治区商务厅市场运行和消费促进处负责人杨雪莉在25日新疆惠民消费月启动仪式上介绍，今年3月开始，百余家企业将以线上线下结合的方式，在新疆14个地州范围内开展为期一个月的惠民消费活动，重点给予各类电器、土特产品、汽车成品油等消费补贴。

除本地多重让利活动之外，今年上半年新疆还将在海南、福建等地开展农产品产销对接会，促进新疆消费体量提质升级。

新疆有着丰富的旅游、农业资源，消费潜力较大。

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