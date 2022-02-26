乌蒙山深处的北盘江大桥上，6081次公益慢火车驶过。

叶传增 杨永全摄影报道

在位于湖南怀化的谷达坡站，乘务员为乘客递蔬菜。

新华社记者 陈思汗摄

一名学生在乘坐成昆铁路5633次列车途中复习功课。

新华社记者 沈伯韩摄

平均时速不到40公里，票价最低仅1元……如今，全国有81对公益性慢火车开行在大山深处，覆盖21个省区市，经停530座车站，成为便利群众出行的“公交列车”。2021年，全国“慢火车”共运送旅客1.7亿人次，同比增长12.2%；强化涉农物资运输服务保障，运送货物7.2亿吨，同比增长3.8%，减免费用14.8亿元。

老乡进城卖果卖菜，村里娃进城上学求知，走亲访友、工作往返、求医问诊……绵延铁路线上的“赶集车”“上学车”“通勤车”，也是乡村振兴之路上的“致富车”“连心车”“团结车”，架起城乡联系的桥梁，彰显以人为本的理念，载着满满的温暖，驶向幸福生活。

慢火车悠悠前行，与飞速发展的高铁一起，写就我国铁路交通高质量发展的壮丽篇章。温度与速度，让流动的中国生机勃勃。

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《 人民日报 》（ 2022年02月26日 05 版）

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