原标题：中国资产“避风港”特征凸显 人民币汇率迭创新高

2月23日，在岸人民币对美元汇率涨超百点，盘中升破6.32关口至6.313，创2018年4月以来新高；更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率一度升破6.31关口，刷新近4年高位。离岸、在岸人民币对美元汇率双双再创新高。

今年以来，人民币汇率整体延续了波动上行态势。今年第一个交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3794，到2月24日，人民币对美元汇率中间价报6.3280，上涨超500个基点。事实上，自去年6月以来，美联储货币紧缩预期不断强化，人民币汇率在美元指数逐步上涨的背景下上演了逆势走强的独立行情，并未随美元升值而走弱，引发市场广泛关注。

人民币为何会持续走强？光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，主要是国内基本面推动及人民币避险属性凸显，“一方面，央行公布的1月金融数据强劲，加之近期有迹象显示房地产市场在回暖，市场对国内经济复苏前景偏乐观，对央行短期进一步放松政策预期降温；另一方面，美联储加快收紧预期与国际地缘局势升温，令全球经济复苏前景不确定性增大，全球市场波动加剧，市场避险情绪一定程度上推动人民币走高；同时，美元维持弱势区间震荡走势”。

植信投资研究院高级宏观经济研究员常冉表示，人民币凭借其相对低波动、购买力稳定等“低风险”特点，吸引欧美国际投资机构关注。近期，全球风险资产价格在地缘政治和美联储加息预期扰动下有所下挫，人民币资产吸引力进一步显现。

业内人士认为，中国经济韧性强，人民币更易赢得国际资本的青睐，国际资本持续流入人民币资产助推人民币升值。

人民币坚挺的走势是否还会继续？在业内人士看来，短期内，人民币仍将维持强势，但中期来看，随着全球主要发达经济体货币政策转向加快，中美两国货币政策分化将显著加大，可能会使人民币面临贬值压力。

兴业研究宏观团队认为，短期内，人民币汇率修复高估的进程被避险情绪打断。在避险情绪未退之前，人民币资产的“避风港”属性将支持汇率继续保持强势，人民币对美元汇率有望冲击6.30大关。然而，这也将导致中美利差进一步收窄，从而使得人民币汇率的中期压力增加。

中国银行研究院最新研报认为，近期，由跨境资本流动引起的汇率市场风险值得关注：一是汇率下行压力增大。2020年下半年起，银行间外汇市场交易波动增大，且银行涉外收付款持续处于顺差，人民币汇率维持高位。但由于美联储货币政策正常化步伐加快、中美货币政策方向相背和美元指数持续走高，需预判和应对人民币汇率走势突然逆转的可能性。二是投机游资撤离带来冲击。去年，全球通胀预期风险上升，部分离岸游资以投机为目的，做多人民币同时加大购买国债，一旦人民币汇率出现贬值，这些游资便会迅速择机逃出市场，造成对汇率市场与利率市场的双重冲击。

“因此，需要防范短期游资撤离，关注是否存在地下资本转移行为，尤其需要关注隐藏在净误差与遗留项内的灰色资本外流动向，严厉打击地下钱庄等违法跨境资本转移行为。”中国银行研究院研报称。

“下阶段，人民币汇率仍具一定韧性，但不具备持续升值的条件。”常冉认为，今年人民币汇率走势将“以我为主”，预计美联储加息对人民币汇率影响相对有限，年度走势或将更加均衡，人民币汇率还将维持双向波动，弹性较强。

本报记者 姚 进

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)