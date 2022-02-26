原标题：北京发布多项支持政策 企业最高可获2000万元

“2022北京消费季”即将于3月1日启动。昨天，北京市商务局召开新闻发布会，详解多项支持政策。北京青年报记者从会上了解到，“2022北京消费季”期间，符合标准的城市商业综合体、线下零售企业、餐饮企业等，将获得数十万至上千万元不等的资金支持。其中，对积极开展网络促消费活动并带动全市网络消费增长的相关企业，将给予最高2000万元资金支持。

每季度进行评定奖励

1月27日，市商务局出台了《北京市商务局关于鼓励企业创新开展“2022北京消费季”促消费活动的通知》，每个季度对积极参与北京消费季活动并成效显著的城市商业综合体、线下零售和餐饮企业给予资金支持。

其中，对当季度促消费投入金额不低于100万元的城市商业综合体，进行综合评定，每个季度支持20家，最高支持金额40万元。

对当季度商品零售额同比增幅不低于当季度本市社零总额平均增幅，且当季度商品零售额同比增量超过300万元的企业，给予资金支持。综合评定四档，最高支持金额50万元。

对当季度餐饮收入同比增幅不低于当季度本市餐饮收入平均增幅，且当季度餐饮收入同比增量超过150万元的餐饮企业，给予资金支持。综合评定四档，最高支持金额25万元。

市商务局二级巡视员于文介绍，项目申报企业应于活动实施前通过市商务局官方网站“北京消费季”参与通道报备活动方案，经过属地商务主管部门初审通过后，纳入北京消费季活动库。符合条件的企业将项目申报材料提交属地商务主管部门初审后，报市商务局复核。

最高获2000万元支持

市商务局1月26日出台了《关于鼓励开展2022年网络促消费活动培育壮大网络消费市场的通知》，对积极开展网络促消费活动并带动全市网络消费增长的相关企业，给予资金支持。

北青报记者了解到，资金支持范围包括通过网络交易平台开展商品销售、餐饮、家政、洗染、维修等便民服务为主的网络零售业务的批发和零售企业，且全年营业收入达1亿元以上（含）的互联网生活服务平台企业。

其中，全年社零总额增速和网上零售额增速均不低于全市社零总额增速的批发零售企业，以企业网上零售额全年累计增量对全市网上零售额的贡献率作为衡量指标，对全年网络零售贡献率达0.5%及以上的企业给予支持，单家企业最高支持金额不超过2000万元。

对于以提供商品销售、餐饮、家政、洗染、维修等便民服务为主的互联网生活服务平台企业，满足全年营业收入累计增速不低于全市服务消费增速的，以营业收入增量作为衡量指标，对全年营业收入增量达1亿元以上的给予支持，单家企业最高支持金额为500万元。

14条措施促商圈发展

为打造一批具有国际影响力的消费地，市商务局还会同市财政局、市公安局等10个部门印发了《关于进一步促进商圈发展的若干措施》，从创新商圈管理模式、营造繁荣规范的商圈消费环境、提高商圈智慧化水平、加大政策支持力度等四大方面，提出14条促进商圈发展的具体举措，打造国际化、品质化、便利化商圈。其中特别提到，鼓励在西单、王府井、CBD等市级重点商圈，周末、节假日、重大赛事等时机，延长经营时间，举办主题促消费活动。

14条举措包括，创新街区治理模式，在重点商圈开展“条块结合”综合执法试点，落实商业街区店铺招牌设置规范，鼓励商圈发展夜间经济，支持“互联网+流通”创新示范项目，鼓励发展线上线下融合的新零售、智能消费体验中心或体验店等新模式新业态，推进科技赋能数字化商圈，鼓励商圈开设首店、开展首发活动，对符合条件的首店和首发活动，按照现行首店政策给予支持，支持商圈引入优质市场主体，并加强商圈配套设施建设及数字化改造建设等。文/本报记者 李佳

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