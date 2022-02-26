原标题：第二次中国—中东欧国家环保合作部长级会议召开

中国生态环境部部长黄润秋25日在第二次中国—中东欧国家环保合作部长级会议上致辞指出，中方愿与中东欧各国凝聚共识、携手同行，继续深入发掘合作机制潜能，推动应对气候变化与保护生物多样性协同治理，深化绿色领域务实合作，共创中国—中东欧国家绿色发展美好未来。

25日，第二次中国—中东欧国家环保合作部长级会议以视频方式召开。阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、希腊、匈牙利、黑山、北马其顿、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚等中东欧国家环境主管部门代表出席会议。

黄润秋指出，生态环境合作正在成为中国—中东欧国家合作的重要领域。2021年，中国与中东欧国家以“绿色发展和环境保护年”为契机，在清洁能源、林业经济发展、绿色人文交流和产业对接等领域举办了一系列活动，取得丰硕成果。本次会议以“基于自然的解决方案，助力碳中和”为主题，分享中国与中东欧国家生态环境保护政策及经验，并就未来合作领域进行进一步交流，契合当今世界发展潮流，很有意义。

黄润秋强调，中国政府高度重视绿色低碳发展和生态环境保护，大力推动经济社会发展全面绿色转型，持续打好污染防治攻坚战，切实加强生态系统保护与修复，努力建设人与自然和谐共生的现代化。中国秉持人类命运共同体理念，积极推动全球生态文明建设，成功举办联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第一阶段会议，积极开展应对气候变化国际合作，为全球环境治理贡献中国智慧和中国方案。

黄润秋表示，中方愿与中东欧各国凝聚共识、携手同行，继续深入发掘合作机制潜能，推动应对气候变化与保护生物多样性协同治理，深化绿色领域务实合作，共创中国—中东欧国家绿色发展美好未来。

与会各方高度评价中国-中东欧国家环保合作机制，分享了应对气候变化和保护生物多样性等领域的政策与实践，表示愿与中方在应对气候变化、生物多样性保护、绿色环保技术产业等领域加强合作。(记者 阮煜琳)

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