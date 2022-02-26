原标题：江苏省消保委评商家给顾客打标签：要坚守法律底线

近日，有网友爆料称海底捞在会员系统里私下给顾客贴标签，其中主要包含体貌特征和个性需求等。

海底捞24日表示，为了持续提升和优化顾客的个性化服务需求，门店管理人员可以在会员系统中对顾客就餐的个性化需求进行补充(如麻辣锅去葱段、柠檬水加冰等)。公司于2020年起对相关内容进行持续优化，明确禁止对顾客个人信息如体貌等特征等进行任何备注，并于2021年1月全部排查整改完毕，所有新增信息均需要通过严格审核。

对此，江苏省消保委25日发文表示，在当前强调企业服务的市场环境下，商家针对消费者描写用户画像，进行个性化服务的行为是比较常见的提升消费者接受服务体验、提高经营者自身市场竞争力的经营手段。在服务上细致入微，在产品设计上别出心裁，是商家为留住客源、促进消费做出的努力。往更深层次看，这些用心之处都可能为消费者带来良好的情绪体验，提升产品和服务的价值。

“但企业也应当正视消费者的合理诉求，对消费者画像的采集和使用需要坚守法律底线。”江苏省消保委称。

首先，经营者对消费者信息的收集应当是合理、必要的。比如海底捞作为餐饮企业，可以收集用户对食品的口味、喜好，但外貌等信息就不属于必要信息。

其次，经营者应当妥善保管消费者的信息。根据《消费者权益保护法》规定，经营者收集消费者的信息应当严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

此外，经营者还应当严守初衷，推动服务向善。为客户打标签、收集大数据等等都是一种手段，根本目的是为了让消费者拥有更好的消费体验，这才是一家企业长久经营的正道。如果企业将收集来的消费者信息用于大数据杀熟等方面，既违背了服务业的宗旨，也违反了相关的法律法规。

最后，消费者也有权利拒绝经营者为自己打标签。并不是每一位消费者都乐于个性化服务，经营者应当尊重消费者的个人意愿。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)