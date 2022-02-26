原标题：智能建造引领建筑业转型升级 共绘“十四五”高质量发展新蓝图

建筑业是我国国民经济的支柱产业，在国家建设中发挥了重要作用。近年来，建筑业持续快速发展，为我国的基础设施建设做出了重大贡献。建筑业正走在以智能建造技术为建造方式、以数字化推动全面转型、以绿色化实现可持续发展的创新发展新时代。

近年来，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。面向未来，更要激发数字经济潜能，为高质量发展赋能。进入数字化时代，建筑行业要实现高质量发展，就需要跟上时代的变化，加快提升智能建造水平。据相关数据显示，2020年全年国内生产总值101.6万亿元，比上年增长2.3％，全年全社会建筑业实现增加值7.3万亿元，比上年增长3.5％，增速高于国内生产总值1.2个百分点。

站在“十四五”的新起点上，建筑业进入以智能建造为核心的发展时期。我们要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能。推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，帮助市场主体重构组织模式，实现跨界发展，打破时空限制，延伸产业链条，畅通国内外经济循环。

展望“十四五”任重道远，智能建造大有可为

“十三五”时期，建筑业支柱产业作用不断增强。我国建筑业在规模上已经达到了世界领先水平，但发展质量还有待提升，劳动密集型的特征依然显著，科技含量也有待提高，建设方式粗放带来的大量资源能源浪费和环境污染以及质量通病等一系列问题也成为阻碍建筑业发展的核心问题。

今年是“十四五”规划开局之年，也是“十四五”的关键之年，建筑业处于高质量发展的转型阶段。要实现建筑业高质量发展，就需要跟上时代的变化，加快提升智能建造水平。推进智能建造是城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措，既是稳增长、促改革、调结构的重要手段，也是打造经济发展“双引擎”的内在要求。

“十四五”时期，高质量发展是建筑行业的“关键词”，建设高品质的建筑、实现提质增效是一切科技创新追求的目标导向。发展智能建造是当前和今后一个时期建筑业突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。智能建造技术的产生、发展、以及与各相关技术之间急速融合发展，在建筑行业中使设计、生产、施工、管理等环节更加信息化、智能化，智能建造正引领新一轮的建造业革命。

智能建造是提升产业发展质量、实现由劳动密集型生产方式向技术密集型生产方式转变的必经之路。立足于建筑业发展面临的机遇与挑战，聚焦智能建造，紧扣国家发展战略和行业战略方向，为行业进一步发展智能建造提供引导。智能建造是构建“中国建造”的主攻方向，人力市场对智能建造专业技术人才的需求日益旺盛。

建筑产业升级换挡提速，智能建造迈出关键步伐

面对新时代人民赋予了新使命，智能建筑的整合新生，将推进建造与建筑智能化更好地结合，加快行业科技创新的节奏，促进深度合作，构建行业生态新体系。在新基建背景下，随着智能建造技术的不断发展和应用，我国逐渐加大了对建筑产业高技能人才的培养力度，为新型基础设施的建设和基础设施体系的智能升级与数字转化夯实人才基础。

据了解，智能建造是各种信息技术在建筑业的集成应用创新，在建造过程中充分利用智能技术和相关技术，通过应用智能化系统，提高建造过程的智能化水平，减少对人的依赖，达到安全建造的目的，提高建筑的性价比和可靠性。智能建造师（智能建造专业技术人员）是以土木工程专业为基础，融合计算机应用技术、工程管理、机械自动化等发展而成的工程建造＋数字化、智能化、信息化的新型高度融合型人才，是既懂传统工程建造技术和项目管理知识，又懂BIM技术、装配式建筑技术、绿色建筑技术、建筑大数据等新建筑技术的复合型专业技术人员。

在国家政策的大力扶植下，各地也在逐步将现有各类产业支持政策进一步向智能建造领域倾斜，加大了对智能建造领域人才育才、留才、用才的重视力度和对智能建造专业技术应用的要求。

破解数字时代发展密码，打造建筑业发展新生态

随着5G时代的到来，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经成为大势所趋，众多中国科技企业迅速崛起，进一步推动了“中国智造”的发展进程。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演变，更加凸显了加快提高建筑产业科技创新能力的紧迫性。培养符合当今发展需求的智能建造专业技术人才，进一步加大培育力度，为智能建造与建筑工业化协同发展提供智力支撑。

目前，中国建筑领域已步入高质量创新发展阶段，人才的重要性日益凸显。人才是创新的动力、更是一个行业得以长久发展的基石。人才作为行业发展源动力，健全技能人才培育机制，是保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的有力举措。加大人才培育力度，必将为智能建造高质量发展提供强力支撑，更好地推动国家发展和社会进步。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)