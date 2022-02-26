原标题：绿色制冷技术如何打造冰雪运动环保冰面

在“碳中和”大背景下，我国加强了对氢氟烃类(HFCs)等非二氧化碳温室气体管控，意味着HFC制冷剂的生产与消费将逐步减少。新一代高性能、低GWP(全球变暖潜值)的HFO制冷剂应用将成为中国制冷行业发展的主要方向。

从本届冬奥会开幕式的火炬点燃方式都可看出，“绿色办奥”的理念将贯穿始终。冰上运动项目作为冬奥会项目的重要组成部分，更是践行“绿色办奥”理念的“排头兵”，本次举办比赛的7座冰上场馆的冰面，也具有环保、环境可持续性的特点。

冰上场馆项目对低GWP、冰面平整和质量都有极高要求，尤其是冰立方、国家体育馆和五棵松体育中心三座冰上运动场馆需要完成赛事结束后场地功能转换的便捷性和安全性，都成为必须面对的挑战。

“经过多方评估后，三个场馆选择了欧特昂? XP40(R-449A)环保制冷剂。同时其工作压力与R-22、R-404A、R-507等其他传统氢氯氟烃/氢氟烃制冷系统设计非常接近，可以便捷地替代传统制冷剂，因此技术员和操作员无需接受额外的培训，就能应对各种系统问题。”三座冰上运动场馆的制冷剂供应商科慕公司热管理和特种解决方案亚太区总监周军说。与以往赛事场馆使用的氢氟烃(HFC)制冷剂相比，R-449A的GWP降低约65%，并且更加经济和节能，对大气影响非常小，低毒不可燃等优势让成本更低也更加安全。

目前来看，三个场馆使用绿色制冷剂的节能性、经济性、社会效益等都收到很好效果，减少了对环境温室效应的影响，为场馆打造了符合赛事要求的冰面，并使其可以根据使用需求便捷地转换功能。此外，该制冷剂帮助场馆降低安装、维修和运营成本，提高了经济效益。

自成功打造冰面以来，三座场馆在冬奥会开幕前邀请了国内外运动员进行了多轮测试赛。在欧特昂? XP40制冷剂的助力下，冰面的质量卓越稳定，为冰壶、冰球赛事的顺利进行提供了可靠的保障，圆满达到甚至超越了场馆方对它们的期待，且得到参赛运动员的一致好评。

制冷剂的发展历程中，最早主要是氯氟烃(CFCs)产品，在法规推动下，已经被行业淘汰。后来发展到氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs)类，这类技术虽然降低或去除了对臭氧层的破坏，但是对全球变暖造成了较大影响，行业和市场需求也在不断呼唤性能更高和更加环保的产品。

近几十年间，全球的能源消耗以及对环境的影响越来越引起各界的关注。各个国家和地区都陆续出台了越来越严格的环境保护法规。

“我们有信心以此为契机，在新型制冷技术的推动下，再次展开下一段百年之旅。这些技术需要适应不断改进的制冷剂、不断变化的环保法规，以及运输、储存、房屋建造和管理等方方面面的新发明。这将把未来的制冷技术提升到我们今天只能梦想的新高度。”周军表示。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)