原标题：闽江源头有座天籁牧场 正“畜”势迸发

山一程，水一程，闽江源头有牧歌声。在闽赣边界的大山深处，一座天籁牧场正牧歌嘹亮，“畜”势迸发。近日，记者前往这里一探究竟。

昔日荒山野岭，蜕变成天籁牧场

明一天籁牧场位于福建省三明市建宁县里心镇上黎村。记者走进牧场大门，仿佛进入了一处世外桃源。房车基地、荷兰风车、研学中心、北欧风情假日、户外儿童游乐园等等让人目不暇接，道路两旁的樱花树含苞待放，据牧场工作人员介绍，等到气温回升，这里将迎来樱花盛放的时节。

然而在几年前，牧场所在地还是一片荒山野岭，明一的到来让这里发生了翻天覆地的变化。去年十一月，该牧场被福建省农业农村厅授予为“福建省美丽牧场”。明一天籁牧场牧业中心总经理范传照告诉记者，明一国际提出“要做好奶就必须有优质的奶源，要有好的奶源就必须自建牧场”。 多年来，明一深入考察了国内外多处生态自然环境，最终将目光锁定在青山绿水、亘古纯净的国家级生态县建宁。

建宁县是八闽大地的起源地，福建“母亲河”闽江发源于此，素有“闽地之母、闽山之巅、闽水之源”之称。正是依托建宁得天独厚的生态环境，明一打造规模巨大、体系完整、现代化程度高的自有万亩万头高山生态牧场。从新西兰选用谱系纯正、产奶量位居世界之冠的荷斯坦奶牛。同时，引进珍贵的奶牛品种娟珊牛，其最大的优点就是乳质浓厚，乳脂、乳蛋白含量均明显高于普通奶牛。为了让这些漂洋过海而来的奶牛们能住好、吃好、产好奶，明一牧场采用信息化、现代化的管理方式，保证了原奶的品质。

在这里，每头奶牛从出生开始，就建立了独立档案，它的出生信息、体重、谱系、胎次、产奶记录，都会被完整地记录到信息化系统里。只要输入奶牛编号，所有信息一目了然。

为了将优质生鲜乳的鲜活营养和自然奶香完美保留，明一投入巨资引进世界先进的全套巴氏工艺生产线，采用的自动化控制系统是现代化乳品加工生产的关键所在，通过全封闭标准化的净乳、脱气、均质、闪蒸、巴氏杀菌等工序，自动完成了乳品生产和产品包装，整个过程实现电脑自动化管理。这一系统拥有精准的温控系统，能确保最大化保留牛奶中的营养和香浓口感。

如今的明一天籁牧场，已建成核心牧场圈半小时生态圈，这能够保障挤下来的鲜奶经过低温运输车在半小时内运到加工基地，极大程度的保留营养的同时，也确保饮用安全。生产完成后立即进入冷链运输储存，直奔每一个销售终端，尽快摆上宝宝们的餐桌。

让村民在家门口就业，实现产业富民

建宁县里心镇镇长黄荣光告诉记者，明一的到来不仅推动了镇里产业的融合发展，也让村民们实现了在家门口就业。据了解，明一国际在建宁打造的“农牧业+制造业+文旅康养“的三产融合整体业态，以农企相结合的乡村产业发展模式，使企业在牧草种植，荷塘种植等多方面与当地百姓紧密联系。目前，牧场内200多名员工，大多数为当地村民。

村民邱丽莉是明一天籁牧场的一名办公文员，她的家离牧场仅5公里左右，自从明一来到里心镇后，她迅速辞掉了在外地的工作，来到牧场应聘。“明一来到家乡真是太好了，上班的地方就在家门口，工资待遇不比在外差，上班、照顾孩子两不误，真真正正的两全其美。” 邱丽莉激动地告诉记者。

高标准牧场，引领产业振兴

优质的高山生态奶源基地为明一国际生态全产业链奠定了稳固的基础，从源头上为每一滴高品质的健康好奶提供了坚实保障。此外，明一国际注重科技创新，依托明一研发中心强大的科研和技术优势，高效整合内外部科研资源，不断引领产品自主创新研发，以市场优化为导向，不断革新企业核心技术，为明一国际全产业链发展注入强劲科技保障。

建宁县农业农村局党委副书记、副局长聂洪亮表示，明一天籁牧场建设起点高、规模大、高标准，给建宁相关产业的发展带来了先进的经营理念，有助于转变当地落后的养殖观念，将为推动建宁农牧业的高质量发展起到良好的“鲇鱼效应”。

据悉，明一婴幼儿配方奶粉生产许可证不久前顺利通过国家食品药品监督管理总局审核，今年明一新产品系列将推向全国市场，预计年产值可达去年的四倍以上。春节期间，明一公司满负荷生产，保质、保量、保安全地生产出高品质产品，加大婴幼儿奶粉及明一液态奶的宣传推广力度，不断提高市场份额，确保“开门红”。

对于明一天籁牧场今后的发展，范传照信心满满。他告诉记者，未来明一国际将围绕高山生态牧场，打造生态农业产业园，建设成集种植、养殖、生产与观光旅游为一体的高科技生态产业示范基地。同时，开展相关研学科普活动，通过旅游、教育、文化、康养等深度融合，弘扬奶文化，传播大健康，让每一个到访天籁牧场的游客，都能够深度感受到明一国际“大生态，大健康”的美丽牧场，品尝到“更生态、更健康”的高品质乳品。(记者 雷朝良)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)