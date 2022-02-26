原标题：完善微电网技术体系 推进分布式电源发展

双碳目标下，我国分布式发电将呈现爆发性的增长态势，新能源微电网可实现风、光、储等多类型分布式电源之间的有效协同控制，已成为世界各国关注的重点领域和新能源发展的重点方向。目前，对于微电网技术，成果多聚焦于微电网系统建设运行全环节中某个独立领域，缺乏系统性的技术研究成果，尤其是伴随新型交直流混合微电网群中多个微电网、多种分布式电源、多元负荷互动，多种控制策略及运行方式加大了微电网稳定控制和优化调度的复杂性，影响新能源微电网的发展和推广应用。

为了完善微电网技术系统，山东大学电气工程学院电力系统研究所教授、博士生导师吕天光教授带领其科研团队提出了“多微网新型配电系统互动调控关键技术及工程应用”成果。该成果主要涉及交直流多微网系统的源、荷功率预测、运行控制、优化调度与保护技术等全过程技术研发，对微电网的运行与发展都具有重要的理论意义和现实价值。

“多微网新型配电系统互动调控关键技术及工程应用”成果发表多篇高水平论文，其中发表在智能电网领域顶刊IEEE Transactions on Smart Grid的研究“A data-driven stackelberg market strategy for demand response-enabled distribution systems.”探索了配电需求响应的市场机制，为需求侧管理的智能化提供了非常有意义的理论参考。

吕天光教授及其团队的科研成果已在山东长岛国家级微电网示范工程示范应用，高效提取了设备及线路的异常信息，有效辨别了网络薄弱节点，进而降低了设备故障率及停电时间，设备检修和维护费用分别减少17%和23%，挽回经济损失约300万元。该成果显著提升了区域内供电可靠性和供电电能质量，增强了分布式可再生能源消纳能力，同时延缓/降低了电网设施投资，有力推动区域能源消费结构升级;成果获批“山东省分布式发电及微电网工程试验室”，推动相关技术成果在多家企业进行产品转化，累计新增销售额7.56亿元，新增收益5.64亿元，显著带动我国分布式发电及微电网领域相关高新技术产业发展，助推新旧动能转换。除此之外，该项目还在山东电力研究院园区微电网示范工程、承德高新区供电中心微电网系统，以及寿光华能风电场、东营河口风电场、日照莒县风电场、日照五莲风电场等多个风电企业所辖风电场得到推广应用。

据悉，该研究成果适用于国内已建成或即将建设的交流、直流和交直流混合微电网，可为微电网协同优化运行控制提供“可复制、可推广”的技术解决方案和工程示范经验。成果优势同时反映到能源利用方面，突破了交直流混合微电网建设的关键技术，有效提高了可再生能源利用率，促进了能源清洁高效利用，减少了传统能源发电对环境的污染，对完成“碳达峰”、“碳中和”目标，推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义，同时推进了能源发展及经营管理方式变革，转变能源结构，提高能源综合利用效率，转变经济增长方式，带动相关产业升级。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)