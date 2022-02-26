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彭华岗：国资央企在品牌强国建设中责任重大

2022年02月26日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：彭华岗：国资央企在品牌强国建设中责任重大

彭华岗：国资央企在品牌强国建设中责任重大

　　图为运煤列车驶过国家能源集团黄大铁路漳卫新河特大桥　国家能源集团供图

　　国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗25日表示，新时代呼唤着、孕育着更多更优更强的中国品牌，国资央企在品牌强国建设中责任重大、任务艰巨。

　　彭华岗是在国家能源集团举办RISE品牌战略发布会上说这番话的。他表示，当前，我国发展内外部环境正发生深刻复杂变化，全球产业链、价值链重构进入关键时期，品牌在国际竞争中的作用日益凸显。

　　彭华岗强调，加快打造具有国际影响力和竞争力的知名品牌是中央赋予我们的光荣使命，新时代呼唤着、孕育着更多更优更强的中国品牌，国资央企在品牌强国建设中责任重大、任务艰巨，要比以往任何时候都更有方向、更有底气、更有力量建设品牌强国；要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转型升级、提质增效，努力推动更多品牌产品、品牌服务走向世界、享誉世界。

　　他指出，国资委也将加强统筹推动和分类指导，聚焦薄弱环节，开展专项行动，更加全面、更加深入地推进央企品牌新发展。

　　国家能源集团党组书记、董事长王祥喜在致辞中指出，国家能源集团将“品牌一流”作为企业发展战略的重要内容，创新提出了RISE品牌战略。

　　王祥喜强调，国家能源集团将以此次发布会为新起点，展现世界一流的价值追求，铸就世界一流品牌；着力强化能源安全保供、着力强化业绩量增质升、着力强化转型走深走实、着力强化改革深化拓展、着力强化科技自立自强、着力强化党建巩固提升，以世界一流品牌建设的新成效，引领带动集团的世界一流企业建设，接续奋进“十四五”高质量发展新征程。

　　国家能源集团于2017年11月由原国电集团、神华集团重组而成，是全球规模最大的综合能源集团，具有独特的煤电路港航化一体化和产运销一条龙发展模式。2021年，煤炭产销量和发电量占到全国的18%和14%。

　　国家能源集团董事、党组副书记王敏在做品牌战略解读时指出， RISE单词的本义是崛起、增强、提升，同时也是RISE品牌战略中四个英文单词的首字母组合，R、I、S、E分别代表Revolutionary(改革创新)、Integrative(一体化)、Sustainable(可持续)、Equal(平等共享)。(记者 周锐)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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