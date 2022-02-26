2022年春运收官 广铁累计发送旅客4285万人次
2022年春运广铁累计发送旅客4285万人次 广铁集团 供图
25日，为期40天的2022年春运落下帷幕。记者从广铁集团了解到，今年春运，广铁优化运输组织，打足热门方向运力，春运累计发送旅客4285万人次。
“全国春运看铁路，铁路春运看广东。”珠三角地区作为我国春运发源地，历来是反映我国春运的晴雨表。
今年春运，广铁集团将疫情防控工作放在春运工作的首位，紧密围绕疫情防控形势和市场需求精准施策，科学铺画运行图，织牢疫情防控网，运输安全秩序总体稳定，客货运量实现同比双增。
据悉，今年春运，广铁旅客到达量首超旅客发送量，春运累计到达旅客4365万人次。其中广州、深圳地区到达旅客1586万人，2月7日到达旅客183.7万人次，创今年春运到达旅客单日峰值。
春运期间，广铁集团共增开旅客列车6909列。其中高铁列车6235列，占90.2%；在京广、南广、贵广、深湛、杭深线等热门线路共增开夜间高铁1295列，同比2021年春运增开708列。1月28日客流高峰日加开夜间高铁111列，较去年增加78列。
今年是赣深高铁和张吉怀高铁全线贯通后的首个春运，赣深高铁春运期间共开行列车2293列，发送旅客75万人次，从深圳特区和赣州革命老区的旅途越发顺畅。湖南境内的张吉怀高铁春运期间共开行列车1129列，发送旅客46万人次，沿线各站客流激增，其中怀化南站发送旅客同比增长26.7%，张家界西站发送旅客同比增长56.8%。
今年春运，广铁集团精准调度指挥，加大货物运输运力投入。广铁集团广州货运中心稳步推进广州、深圳地区线路常态化运营。据统计，春运期间，大湾区共开行中欧班列85趟，开行数量再创春运历史新高，同比增加254%；发送货物5492个标箱，运送年货、生产和防疫物资3.1万吨，打破了以往春运假期停运的“旧惯例”，提前44天达到开行数量满80趟。(郭军 曾小贤)
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