原标题：2021浙江科技成果转化指数发布 展示显著转化效果

浙江省科技成果转化分指数变化趋势。 浙江省科技信息研究院供图

25日，记者从浙江省科技信息研究院获悉，该研究院于近日发布《2021浙江科技成果转化指数》(下称指数报告)。指数报告显示，该省科技成果转化总指数呈现持续增长的态势，科技成果转化综合水平不断提高，转化效果显著。

《浙江科技成果转化指数》自2016年起已持续发布5年。据介绍，指数报告由创新研发、成果产出、成果交易和转化绩效四个分指数构成，包括10个二级指标以及21个三级指标，采用2015—2020年基础数据，分为省、设区市、县(市、区)三个层级，展现浙江省科技成果转化现状和趋势。

指数报告显示，浙江科技成果转化总指数呈现持续增长的态势，从基期2015年到2020年，成果转化总指数由100提升至271.86，共增长171.86，年均增长率达到22.1%，科技成果转化综合水平不断提高，转化效果显著。

从分指数来看，成果交易分指数尤为活跃，得分和增幅都遥遥领先，近六年年均增长率达到35.2%，这主要得益于近年来浙江省在技术合同交易额、技术合同项目数等方面的突出表现。其次是转化绩效分指数，近六年年均增长率为22.9%，主要得益于浙江省高新技术企业、高新技术产业的良好发展势头。成果产出分指数近六年年均增长率为14.2%，专利产出等指标表现较好，创新研发分指数近六年年均增长率为9.7%。

指数报告同时反映了浙江省设区市和县(市、区)科技成果转化情况。2020年浙江省设区市科技成果转化指数平均值较2019年提高28.34，稳中有进。该省11个设区市已形成三个梯队，杭州、宁波、嘉兴处于第一梯队，总指数在300以上。其中杭州以809.40蝉联榜首。

此外，2020年浙江省县(市、区)成果转化总指数平均值较2019年提高36.07，位居前十位的分别是滨江区、西湖区、余杭区、下城区、江干区、龙湾区、鄞州区、萧山区、拱墅区、乐清市。从增长情况看，与2019年相比增幅最快的前十个县(市、区)为越城区、嵊泗县、文成县、岱山县、南浔区、富阳区、龙湾区、桐庐县、金东区和北仑区。(黄龄亿)

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