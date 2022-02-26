原标题：中国首个可持续航空燃料产业基地落户茂名

25日，东华能源股份有限公司与霍尼韦尔UOP在广东茂名签署战略合作协议，携手打造东华能源(茂名)烷烃与绿色能源资源综合利用项目——国内首个可持续航空燃料产业基地。

根据协议，双方将在茂名建设年产量达100万吨的可持续航空燃料(SAF)生产基地。项目分两期建设，建造两套以厨余油和动物脂肪为主要原料的生产装置。

霍尼韦尔特性材料和技术集团副总裁兼亚太区总经理刘茂树称，项目建成后，将是单套全球最大的以厨余油为主的可持续航煤装置，也将是全球最大的以厨余油为主要原料的可持续航煤生产基地，每年将减少约240万吨温室气体(二氧化碳为主)排放。

据了解，该项目引进霍尼韦尔UOP的Ecofining 工艺技术，是全球首个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术。工艺将厨余油、地沟油等生物质资源转化为绿色航空燃料。相较于传统燃料，使用厨余油和动物脂肪作为原料可将生命周期温室气体排放削减约83%。

据介绍，这是东华能源和霍尼韦尔连续第三次携手与茂名并肩前行。2019年，采用霍尼韦尔UOP新一代丙烷脱氢技术的东华能源烷烃综合利用项目落户茂名，2020年3月动工建设项目一期。经过两年多建设，项目一期计划今年10月份建成投产。

此外，一个月前，东华能源公司、广州工控集团还签署了丙烯腈产业链项目合作协议，使茂名绿色化工接二连三强链、补链、延链，形成强大的集聚效应，为茂名经济高质量发展注入强大动能。

茂名市市长庄悦群表示，东华能源与霍尼韦尔携手合作，以世界前沿的绿色能源生产工艺，在茂名共同建设可持续航空燃料产业基地，并联合广州工控、南方租赁、法国巴黎银行发出绿色发展“茂名倡议”，彰显了共担高质量绿色发展时代使命、共谱绿色化工新篇章的责任担当。(梁盛 赖宣任 卓剑斯)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)