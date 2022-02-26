原标题：中国网民达到10.32亿 60岁及以上网民1.19亿

中国互联网络信息中心(CNNIC)25日发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。

截至2021年12月，中国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，较2020年12月提升2.3个小时，互联网深度融入人们日常生活。

报告显示，2021年即时通信等应用广泛普及，在线医疗、办公用户增长最快。截至2021年12月，在网民中，即时通信、网络视频、短视频用户使用率分别为97.5%、94.5%和90.5%，用户规模分别达10.07亿、9.75亿和9.34亿。

截至2021年12月，在线办公、在线医疗用户规模分别达4.69亿和2.98亿，同比分别增长35.7%和38.7%，成为用户规模增长最快的两类应用；网上外卖、网约车的用户规模增长率紧随其后，同比分别增长29.9%和23.9%，用户规模分别达5.44亿和4.53亿。

报告显示，老年群体连网、上网、用网的需求活力进一步激发。截至2021年12月，中国60岁及以上老年网民规模达1.19亿，互联网普及率达43.2%。

老年群体能独立完成出示健康码/行程卡、购买生活用品和查找信息等网络活动的老年网民比例已分别达69.7%、52.1%和46.2%。

此外，城乡上网差距继续缩小。中国现有行政村已全面实现“村村通宽带”，贫困地区通信难等问题得到历史性解决。中国农村网民规模已达2.84亿，农村地区互联网普及率为57.6%，较2020年12月提升1.7个百分点，城乡地区互联网普及率差异较2020年12月缩小0.2个百分点。(记者 刘育英)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)