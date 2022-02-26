原标题：北京去年流向津冀技术合同5434项

同力同向八年路，“协同”巨轮磅礴势。八年来，按照生态、交通、产业升级率先“协同发展”的三大领域的顶层设计，

京津冀三省市共同构建区域协调发展新路径。生态方面，坚守山水林田湖草沙的生命共同体；

交通方面，为拉开京津冀世界级城市群框架铺垫了“车轮”上的基础；

产业方面，跳出“一亩三分地”，创新链、供应链、产业链形成高精尖的经济结构——一幅发展大棋局胜势可期！

产业

京津冀协同发展战略实施八年来，三地围绕创新链布局产业链，产业发展活力持续增强，协同创新发展成效显现，区域协作水平持续提升。三地强化产业协同整体推进，建立了三个层面的对接合作机制，建立了三地常态化的定期会商机制，选择在装备制造、医疗健康、大数据等产业领域，共建一批特色示范园区，举办北京与廊坊北三县项目推介洽谈会，累计签约项目120余个。

产业协同

建立三个层面对接合作机制

在京津冀产业协同发展的背景下，北京市推进非首都功能疏解，加快产业结构调整。执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》和《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》，实施负面清单管理，退出一般制造和污染企业2924家，为优化提升首都功能、发展高精尖产业腾出了更多宝贵空间。印发“十四五”高精尖产业发展规划，大力发展科技含量高、能效水平先进、污染和碳排放低的高精尖产业，培育形成新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群以及智能装备、医药健康、节能环保、人工智能四个千亿级产业集群，产业发展综合实力持续提升。

同时，统筹协调，强化产业协同整体推进。建立了三个层面的对接合作机制。部门方面，建立了三地常态化的定期会商机制，三地经信部门签署了《进一步加强产业协同发展备忘录》，围绕产业规划、园区共建、项目落地、产业链构建等方面强化工作衔接，促进产业深度有序对接，推进重大问题解决。平台方面，依托中国国际服务贸易交易会、世界智能大会、中国国际数字经济博览会等年度大会，以及5G、智能网联汽车、机器人等专题展会，搭建了产业交流的项目合作平台，组织了百余场产业链对接活动。联盟协会方面，支持新组建跨省市产业联盟超过40个，涉及节能环保、智能制造、技术交易等诸多领域，充分发挥了社会协同作用。

深化合作

在装备制造等领域共建园区

京津冀三地经信部门加强统筹协调，携手打造产业链条，围绕新能源及智能网联汽车、氢能和燃料电池、工业互联网等领域开展深入研究梳理，绘制产业链图谱，鼓励产业链龙头企业在京津冀范围内提高配套率，制定供应链“B计划”，发布京津冀产业链金融支持计划，设置125亿元货币政策资金额度，提高产业链韧性和竞争力。北京市大兴区、天津市滨海新区、河北省唐山市和保定市等12个城市（区）组成城市群，获批成为国家首批燃料电池汽车示范城市群。三地经信部门签署《关于打造京津冀工业互联网协同发展示范区的框架合作协议》，创建京津冀工业互联网协同发展示范区获工信部批复。

协同联动

与北三县签约120余个项目

三地在产业方面的合作注重协同联动，推动北京城市副中心与北三县一体发展。组建副中心产业提升项目专班，推动阳光出行等项目落地，22家企业新注册进入国家网络安全产业园通州园区。编制完成《北京城市副中心“十四五”智慧城市规划》，建成智慧生活实验室。印发《引导我市产业加强与北三县协同发展工作方案》，共组织与北三县调研对接、推介交流活动十余次，会同市京津冀协同办举办北京与廊坊北三县项目推介洽谈会，累计签约项目120余个，一批产业项目已经在北三县立项，产业集聚发展态势初显。

三地搭建平台，促进务实合作。策划组织开发区、协会和企业赴雄安新区、廊坊北三县、唐山曹妃甸等重点地区开展对接交流100余次，参与企业600余家，累计千人次，推动共建园区重点项目落地，协调属地政府解决有关问题，促成一批项目疏解转移。八年来，一批标志性项目开花结果，总投资74亿元的沧州现代四工厂、总投资42亿元的河北京车造车基地、总投资18亿元的新乐三元工业园等项目相继竣工投产，有效带动了当地经济社会发展。

科技创新

去年成交额350.4亿元

三地的产业协同发展离不开科技创新方面的合作。北京市科委、中关村管委会于2015年启动京津冀科技协同创新工作，坚持培育创新载体，以构建园区链为支撑，推动政策链、产业链、创新链等深度融合配套，推动京津冀科技资源共建共享、成果转移转化和产业分工合理布局,高质量完成京津冀协同发展相关重点任务。

三地深化重点园区建设，推进津冀合作园区取得新的进展。编制《雄安新区中关村科技园发展规划》；天津滨海—中关村科技园围绕智能科技、生命大健康、新能源新材料、科技服务业，打造“3+1”产业体系；京津中关村科技城建成首个人才社区，天津南开中学科技城分校签约落地，中关村协同发展中心产业综合体启动试运营；保定·中关村创新中心培育一批高精尖企业，引领带动当地产业转型升级。创新中心累计入驻面积10万平方米。

截至2021年年底，北京全年流向津冀技术合同5434项，成交额350.4亿元；中关村企业在津冀设立分支机构达9032家，京津冀《关于共同推进京津冀基础研究的合作协议（2021年-2025年）》（第三期）顺利签约，部分项目成果已实现了应用。

文/本报记者 李泽伟

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)