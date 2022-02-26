人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

香港“猎鹰号”硬气膜实验室投入使用

2022年02月26日08:49 | 来源：新华网
小字号

原标题：香港“猎鹰号”硬气膜实验室投入使用

　　为帮助香港应对新冠肺炎疫情，广州金域医学集团援建的一组五舱合一“猎鹰号”硬气膜实验室25日经过验收，在九龙正式投入使用。

　　“猎鹰号”硬气膜实验室日核酸检测量可达8万管。据介绍，目前香港金域两个实验室及“猎鹰号”硬气膜实验室主要承接包括香港医管局、特区政府卫生署、香港国际机场、强制检疫酒店、多个社区检测中心、近20个流动采样点和围封区域的应急检测等任务。

　　金域医学集团副总裁、香港“猎鹰号”硬气膜实验室总指挥杨万丰表示，金域将继续根据特区政府相关防疫政策需求持续增派人员援港，以科技力量全力以赴支持香港开展全民核酸检测工作。(记者韦骅)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国铁集团：2022年春运客货运量实现双增长 冬奥列车开行1205列
　　人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，2月25日，为期40天的2022年铁路春运圆满结束，顺利实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的春运目标，全国铁路共发送旅客2.53亿人次、同比增长16%，国家铁路发送货物4.2亿吨、同比增长1.4%，开行冬奥列车1205列，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到22天。 今年春运，铁路部门根据客票预售大数据和客流需求研判情况，精准安排运力，实施“一日一图”。…
2022年春运总体平稳有序 全国预计发送旅客10.5亿人次
　　人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月25日（春运最后一天），全国预计发送旅客2778万人次。其中铁路预计发送旅客560万人次，公路2070万人次，水路35万人次，民航113万人次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部