香港“猎鹰号”硬气膜实验室投入使用
2022年02月26日08:49 | 来源：新华网
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原标题：香港“猎鹰号”硬气膜实验室投入使用
为帮助香港应对新冠肺炎疫情，广州金域医学集团援建的一组五舱合一“猎鹰号”硬气膜实验室25日经过验收，在九龙正式投入使用。
“猎鹰号”硬气膜实验室日核酸检测量可达8万管。据介绍，目前香港金域两个实验室及“猎鹰号”硬气膜实验室主要承接包括香港医管局、特区政府卫生署、香港国际机场、强制检疫酒店、多个社区检测中心、近20个流动采样点和围封区域的应急检测等任务。
金域医学集团副总裁、香港“猎鹰号”硬气膜实验室总指挥杨万丰表示，金域将继续根据特区政府相关防疫政策需求持续增派人员援港，以科技力量全力以赴支持香港开展全民核酸检测工作。(记者韦骅)
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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