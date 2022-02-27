本报北京2月26日电 （记者罗珊珊）记者日前从商务部获悉：2021年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达11.6万亿元，同比增长23.6%，创8年来新高，占我国外贸总额的比重达29.7%。中欧班列全年开行1.5万列、运送146万标箱，同比分别增长22%、29%。我国始终坚持共商共建共享原则，以高标准、可持续、惠民生为目标，与相关各方一道，推动共建“一带一路”高质量发展，取得了实打实、沉甸甸的成就，实现了与共建国家共同发展、互利共赢。

投资合作取得新进展。2021年，我国对沿线国家直接投资1384.5亿元，同比增长7.9%，占对外投资总额的14.8%。沿线国家企业也看好中国发展机遇，对我国直接投资首次超百亿美元，达112.5亿美元。“一带一路”项目建设稳步推进，我国企业在沿线国家承包工程完成营业额5785.7亿元，占对外承包工程总额的57.9%。

机制平台得到新提升。2021年，我国与相关国家新建了8个贸易畅通工作组和双边投资合作工作组，合作机制日益完善，沟通渠道更加丰富。同时，成功举办进博会、服贸会、广交会、中国—东盟博览会、中国—非洲经贸博览会等展会，促进了与共建国家的经贸合作。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 01 版）

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