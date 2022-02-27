本报记者 王 政 韩 鑫

“一个小小的熔断器，也许就能解决整个设备运转的大问题。”不久前，一场线下对接会吸引了宝武、宝马、上海电气和几十家中小企业参与。像这样的大中小企业交流活动，自2018年至今，上海市中小企业发展服务中心每年都会举办近10场，超500家中小企业参加，一系列行业问题迎刃而解。

“通过市政府搭建的大中小企业交流展示平台接到了全新订单，这对我们中小企业拓展市场太友好了。”北京融信数联科技有限公司创始人于笑博说，北京市推出的中小企业公共服务贴合实际需求，帮助企业增加了发展底气。今年公司将进一步夯实技术，预计全年营收将增长80%左右。

推进大中小企业在产业链供应链、协同创新等方面实现更高效、更便利的对接，通过融通发展，带动培育更多专精特新“小巨人”中小企业……在一系列支持政策的推动下，2021年，我国规模以上中小工业企业营业收入、利润总额同比分别增长19.9%、25.6%；近两年平均分别增长9.9%、16.8%，增速高于2019年的水平，中小企业韧性和活力充分体现。

优化发展环境，激发中小企业内生发展动力

春节刚过，纳琳威纳米科技（上海）有限公司的建筑玻璃外贴节能膜生产线上一派繁忙。“节前，公司拿到了一家大型互联网企业华南中心2万平方米建筑玻璃幕墙节能膜订单，按计划该项目将在3月贴装完成，公司上下正为订单按时交付加班加点。”公司董事长肖琳说。

作为工信部首批专精特新“小巨人”企业之一，纳琳威自主研发的PET功能性光学薄膜打破了日本、韩国、美国等地企业的长期垄断，在细分的汽车太阳膜领域占据全球近20%市场份额，新研制的建筑外贴节能膜去年也实现量产。

“玻璃幕墙贴上节能膜，夏季空调节能比率最高可达36.1%，不过，由于是实现进口替代的国产新品，市场知名度不高，市经信委帮我们把产品推到上海科学节能展示馆进行推广宣传。”肖琳说，公司企划部门正在紧锣密鼓地进行展示设计，3月产品就能入馆。

橙红色的桥吊自动运行，将一个40尺集装箱从巨轮上缓缓吊起，平缓越过船舷，稳稳地落在蓝色的自动驾驶新能源集卡上。启动、加速、转弯……集卡自动行驶至堆场指定位置，龙门吊自动抓取，精准平稳地将集装箱放到指定的场箱位上。

1月20日，我国首个传统集装箱码头全流程智能化改造项目在厦门港海润集装箱码头迎来试投产。用无人驾驶运力串联整个码头生产运营各环节，离不开专精特新“小巨人”企业上海西井信息科技有限公司研发的自动驾驶新能源集卡和无人驾驶车辆管理系统。

“能够在短短6年时间里先后推出全球首辆港区作业无人集卡、全球首辆自主驾驶无人跨运车、全球首款全时无人驾驶电动重卡以及全球首款跨场景无人驾驶重载移动平台，得益于公司以人工智能专业海归学子为主体的科研团队，更离不开上海建设人才高地的聚引力。”西井科技创始人兼首席执行官谭黎敏说。

春节刚过，西井科技工程师蔡文扬带领公司算法团队，投入到港区智能安防平台的搭建中。从英国帝国理工大学的机器学习专业毕业的他，回国便加入西井研发团队，2018年享受到每月1200元上海长宁区人才租房补贴。2020年起这一补贴又上涨到每月1600元。“补贴不仅降低了青年人才的生活成本，更让我们感受到上海的温度、长宁的温度。”蔡文扬说。

“针对中小企业高度关注的人才落户难问题，我们将专精特新‘小巨人’企业纳入市人才引进重点机构目录，符合条件的人才可快速直接落户。”上海市经信委有关负责人介绍，此外，上海市完善了中小企业服务专员机制，目前，有中小企业服务专员6257名，覆盖企业9.3万余家。深化企业服务云功能，云上打造“惠企政策一窗通”平台，定期发布《上海市企业政策动态》，累计发布惠企政策8837项，推送政策信息1500万余次，完成服务订单99.4万，服务产品1.8万个，店铺数772家，处理诉求超8万项。

“工业和信息化部正会同有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持纾困和培优两手抓，推动中小企业平稳健康发展。”工信部副部长徐晓兰说，中小企业主管部门要不断优化中小企业发展环境，完善政策措施，强化公共服务，特别是要进一步加大惠企政策宣传力度，充分发挥中小企业公共服务示范平台作用，推动惠企政策精准滴灌中小企业，确保惠企政策应享尽享，帮助中小企业纾困解难。

疏通堵点、消除痛点，助力中小企业稳步走出去、持续拓展国内市场

“嗡嗡嗡”，信号指示灯闪烁，一片片薄铝带经过全自动高频焊制管机立时变为管状。在智能机器人精准协作下，冲压、装配、压装一气呵成，一台台汽车散热器鱼贯下线。

初春，广州番禺法拉达汽车散热器有限公司车间里，设备正满负荷生产。“受海外疫情影响，去年以来公司开始转战国内市场。”公司部门经理林莉说，国内汽车配套市场需求广阔，今年内销占比将进一步扩大。

出口转内销，怎么“转”是关键。“布局国内市场较晚，渠道不熟悉，品牌不响亮成为挑战。”林莉告诉记者，得益于政府部门提供的大中小企业产销对接会，公司逐步进入一些国内客户的供应链，打开了市场局面。“针对国内新能源汽车市场新建的水冷板散热器产品生产线，预计今年6月将投入使用，这将成为深耕国内市场的关键一步。”

疏通国内需求堵点的同时，也要持续发力国际市场。通过引入5G、区块链等新技术，广东卓志跨境电商供应链服务有限公司打通通关、仓储、清关、物流等多个外贸服务环节，为中小企业提供跨境物流服务产品，大大降低了贸易成本、缩短贸易流程。

广东省工信厅有关负责人说，通过加快推进口岸收费及服务信息发布系统应用推广，目前，广东省进口整体通关时间9.02小时，出口1.01小时，分别比2017年压缩77.7%和92.9%。“今年将鼓励中小企业在‘一带一路’沿线国家和地区开展海外仓建设，保障外贸产业链、供应链畅通运转。”

“货柜积压和海运成本上升是制约中小企业走出去的主要难题。”中国中小企业发展促进中心国际合作处处长樊颖晖说，为响应中小企业走出去的运输需求，相关部门新开设多条服务专线，协调中远海运主动服务，在满足中小货主企业运输服务的同时，缓解成本上涨压力。

缓解融资难、融资贵，促进中小企业稳生产、保订单、强研发

“1000万元贷款不到半天即通过审核，并顺利提款。”最近，来自交通银行安徽分行“科技e贷”的一笔款项，为安徽均益金属科技公司解了购买原料资金不足的燃眉之急。

作为从事高端金属拉链及设备的专精特新“小巨人”企业，这两年均益金属发展步伐加快，对于资金的需求愈发迫切。“现有资产已被抵押融资，扩产能资金缺口不小。”公司负责人说，“科技e贷”采取信用反担保模式，不设置资产抵押措施，线上快速审批，不仅满足了开年生产需要，更提振了发展信心。

畅通资金活水，不仅是中小企业拓市场的“及时雨”，更成为强研发的“助推器”。

“研发投入高，资金保障一度成为难题。”作为特种电源系统的生产商，前不久，合肥博雷电气有限公司接到一笔新的意向订单，客户对产品指标提出了新需求，需要投入大量资金和人员进行技术突破。公司副总经理杭文欣告诉记者，通过政府性融资担保奖补，公司的融资成本显著下降，搞研发底气更足。

“受益于进口替代需求持续高涨，公司营收快速增长，目前合同订单额已超4000万元。”杭文欣说，今年将持续技术攻关，培育发展壮大新的增长点。

在安徽，投贷联动、多方协作，正成为助力专精特新中小企业稳增长的重要引擎。在投资方面，截至目前，安徽省中小企业（专精特新）发展基金累计投资省级专精特新企业79户，投资金额达22.52亿元；在融资方面，通过产融对接，去年底，合作银行已新发放专项信贷5392.5亿元，累计服务中小微企业23万户。

“首贷难、融资成本高、中长期贷款难度大，会导致中小企业资金紧张，影响企业创新发展。”赛迪研究院中小企业研究所所长杨东日说，通过对普惠小微企业贷款延期支持、提升供应链融资便利度等举措，去年以来，中小微企业融资总体保持量增、面扩、价降的良好态势。

数据显示，截至2021年12月末，普惠小微贷款余额19.22万亿元，同比增长27.3%，比各项贷款增速高15.7个百分点，普惠小微授信户数超过4400万户。

缓解中小企业融资难题，更多红利正在路上。据了解，今年人民银行将对符合条件的地方法人银行，按普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金；符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请贷款优惠资金支持。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)