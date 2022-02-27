养老理财产品试点扩围
由“四地四机构”扩为“十地十机构”
2022年02月27日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月26日电 （记者欧阳洁）银保监会近日扩大养老理财产品试点范围，规定自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春等十地。试点机构扩大至工银理财、建信理财、信银理财等十家理财公司。
银保监会要求试点理财公司持续优化养老理财产品方案，提高信息披露准确度和透明度，增加长期限产品供给，不得变相通过期限结构化设计规避监管要求，不得宣传养老理财产品预期收益率。
《 人民日报 》（ 2022年02月27日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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