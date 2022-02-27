本报北京2月26日电 （记者欧阳洁）银保监会近日扩大养老理财产品试点范围，规定自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春等十地。试点机构扩大至工银理财、建信理财、信银理财等十家理财公司。

银保监会要求试点理财公司持续优化养老理财产品方案，提高信息披露准确度和透明度，增加长期限产品供给，不得变相通过期限结构化设计规避监管要求，不得宣传养老理财产品预期收益率。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 02 版）

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