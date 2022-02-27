本报记者 辛 阳 邵玉姿 毕京津

习近平总书记指出：“要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。”“要接续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好改厕和污水、垃圾处理。”

改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关农民群众健康，事关美丽中国建设。农村人居环境整治三年行动自2018年实施以来，各地区各部门全面扎实推进农村人居环境整治，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化、生活质量普遍提高。去年12月，《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》印发，农村人居环境加快整治提升。

近日，本报记者在多地调研，采访报道各地在农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌等方面的扎实举措，展示广大农村旧貌变新颜、人居环境明显改善的巨大变化。

——编 者

垃圾分类 整洁有序

宽敞整洁的道路，粉刷一新的房屋……走进河北省石家庄市正定县周家庄村，家家户户门前放着一绿一黑两个小垃圾桶。

“绿色是厨余垃圾，黑色是其他垃圾。”66岁的村民张雨兰是村里的保洁员，每天一早，她就会开着村里的垃圾收集车从村中心的小广场出发，挨家挨户收集垃圾。

村收集，乡转运，县处理。在周家庄村村口西边，设有一处垃圾收集点，这是张雨兰巡村一圈后的终点。“村里的垃圾收集完毕就运到这里，由县环卫公司直接拉走。”张雨兰说。

几年前，张雨兰最头疼的就是村里的垃圾问题。那会儿周家庄村每十户配一个大垃圾桶，有村民嫌远就会到处乱扔……去年，正定县开始推行“大桶并点、小桶入户、上门收集、集中转运”的处理模式，周家庄村成了县里第一批试点推行的村子之一。“两个30升的垃圾分类桶就放在家门口，村民推开家门就能扔垃圾。自打小桶入户后，村里垃圾乱扔乱堆的现象减少了，村民的环保意识提高了。”周家庄村党支部书记张宁宁说。

“为化解农村生活垃圾处理难题、改善农村人居环境，我们在全县推行农村生活垃圾分类和集中处置，还推动各村建立‘垃圾兑换银行’，比如40个饮料瓶可以换1块香皂，我们制定了垃圾兑换物品换算表，来激发村民参与垃圾分类和处置的积极性。”正定县农业农村局副局长曹国虹介绍，目前全县共有63个村完成生活垃圾分类和集中处置，52个村实行了小桶入户。“今年我们会通过开展多样化的活动，吸引更多村民参与改善农村人居环境。”曹国虹说。

污水处理 干净放心

2月12日一大早，辽宁省盘锦市四十里村村民吕世海来到村里的小型污水处理站。到处走走看看，再到河边遛遛弯儿，看着清澈溪流，老吕满意得很。说起这座小型污水处理站，老吕很自豪：“现在咱这儿跟城市的条件一样，污水处理村里就能搞。”

今年58岁的老吕，家里有十几亩水田，除了种田外，还在自家屋前种些蔬菜，养些鸡鹅。从前过日子不发愁，就是生活污水处理很不方便。毕竟农户分散，污水收集难、管网成本高，家庭承担不起。

为了解决农村污水收集处理的难题，盘锦市积极提高生活污水处理水平，依靠财政专项资金，修建农村污水管网，安装小型污水处理设施。如今在盘锦，农村生活污水可以直接通过管网排放到污水处理站，131个行政村的生活污水得到了有效治理，38.6万农村人口受益。在吕世海家，东侧北屋里下水管网、防漏一应俱全，跟城里一模一样。吕世海说：“村里500余户人家基本都装了下水管道。”

管网配套齐全了，可改变村民的生活习惯不是一朝一夕的事。

“改建之初，大家嫌麻烦，又怕返水有异味，积极性并不高。”老吕说。为了改进村民的卫生习惯，驻村工作队挨家挨户讲卫生知识，手把手教村民污水阀门怎么用。看到处理后的水干净清亮又没异味，村民们慢慢想通了，主动要求讲卫生。

经过多年的运行，污水处理设施稳定，出水水质达一级B标准。吕世海说：“检测人员告诉我们，污水经过处理，水质已经达到相关标准，浇菜种地没问题。如今，村里的水沟干净了，大家的日子也更舒心。”

厕所改建 品质提升

2月10日，河南省洛阳市夏庄村，白墙黛瓦，伊水潺潺。干净整洁的村子里到处张灯结彩，洋溢着浓浓的年味。

“今年春节，孩子们在家待了整整5天，让我喜出望外。”60岁的张惠英脸上挂满笑容。搁往年，孩子们探亲回来，因为不习惯旱厕，很难在家多待几天。

夏庄村位于城郊，乡亲们的生活算得上富裕。家家户户的门楼、庭院都打扮得漂漂亮亮，唯独一个旱厕让人不舒服。“不雅观，也不方便。”张惠英说。

小康不小康，厕所算一桩。2019年，夏庄村启动了“厕所革命”。在村里党组织带领下，县里财政补一点，村集体拿一点，群众出一点，500余户村民陆续拆旱厕、换水冲，生活品质一下子升了级。

步入张惠英家的新卫生间，墙壁贴着瓷砖，干干净净，坐便器、热水器、洗衣机一应俱全，和城市家庭没有两样。

“轻轻一按，哗啦一声，尽数冲走。夏天不臭，冬天不冷，而且随时可以洗澡。”张惠英非常满意，“现在孩子们回来，都愿意多住几天。”

小厕所，大民生。近年来，洛阳市坚持因地制宜、分类施策，综合考虑村庄区位、人口规模、产业布局和未来发展，科学确定方式方法，推动厕所改建和生活污水一并治理：在乡镇政府所在地和城市近郊村庄，加快推动城镇污水管网延伸覆盖；在人口集中的中心村，连片建设污水处理设施，集中处理；在人口较少的村庄，则推广建设大型三格化粪池、无动力湿地、氧化塘等设施，实现生态处理。

如今洛阳累计完成改厕58.1万户，对824个村庄实施了整村改造。随着厕所革命这块短板加速补齐，农村的人居环境也越来越美丽舒适。

本期统筹：杨烁壁

版式设计：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)