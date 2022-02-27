本报评论部

饮水当思源，先富帮后富。2018年4月，浙江省安吉县黄杜村20名农民党员给习近平总书记写信，提出捐赠1500万株茶苗帮助贫困地区群众脱贫。几年时间里，从派出技术指导员选苗、育苗，到全程指导摘茶、炒茶，当年的茶苗富了一方百姓，并且在更多地方播撒下致富的希望。“让他们像我们一样富起来！”这是黄杜村村民的朴素心愿，也是“先富帮后富”的生动写照。

实现全体人民的共同富裕，是我们党矢志不渝的奋斗目标。同时也要清醒地看到，我国人口众多、幅员辽阔，地区之间自然禀赋和发展基础不同，这也就意味着，共同富裕不是所有人都同时富裕，也不是所有地区同时达到一个富裕水准，不同人群不仅实现富裕的程度有高有低，时间上也会有先有后，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能整齐划一、齐头并进。因此，共同富裕的实现是一个在动态中向前发展的过程，不是同时富裕、同步富裕、同等富裕，更不是搞平均主义、吃大锅饭，而要沿着从局部到整体、从量变到质变的进程逐步实现。在具体的路径选择上，需要鼓励一部分人、一部分地区先富起来，先富的帮助后富的。鼓励“先富”，激扬发展活力，充分调动企业家积极性，促进各类资本规范健康发展；带动“后富”，体现社会公平，合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会，才能逐步实现共同富裕。

幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。粮仓因默默耕耘而充实，大厦因一砖一瓦垒砌而矗立，难关因攻坚克难而迈过，事业因真抓实干而成就……事实证明，共同富裕不是等得来的，而是干出来的，共同富裕需要共同奋斗。只有鼓励通过辛勤劳动、诚实劳动、诚信合法经营来增收致富，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境，才能让每个人获得发展自我和奉献社会的机会，共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会。在此基础上，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，就能推动发展更平衡、更协调、更包容，使发展成果更多更公平惠及全体人民。

需要看到，各类市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。这其中，企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家。一方面，诚信合法经营，为社会创造财富，这是企业的“本分”，也是为共同富裕做贡献的“正道”。另一方面，国家支持有意愿有能力的企业和社会群体积极参与公益慈善事业，发挥第三次分配的作用。但是，慈善捐赠是自愿行为，绝不是“杀富济贫”“杀富致贫”。一部分人、一部分地区通过诚实劳动和合法经营先富起来，同时先富带后富、帮后富，最终走向共同富裕，这才是符合社会发展规律的必由之路。

“专注专精特新，为共同富裕贡献产业力量”……不久前，以“在高质量发展中促进共同富裕”为主题的第九届中国企业家发展年会成功举办，与会企业家畅谈共同富裕中的企业担当。脚踏实地、久久为功，共同创造社会财富，共同分享发展成果，我们就一定能让一切创造社会财富的源泉充分涌流，朝着共同富裕的目标扎实前进。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)