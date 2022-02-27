黄茂兴代表——
发挥专长 建言经济发展（代表委员履职故事）
2022年02月27日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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拥挤的办公室中，没有半分多余空间——半人高的经济专业书籍，堆得满满当当。
一个身影从书堆中探出：“您有什么要反映的问题吗？请坐！全国两会就要召开了，我得抓紧把今年要提交的议案、建议再完善一下。”
46岁的黄茂兴是十三届全国人大代表、福建师范大学经济学院教授。他长期从事技术经济学、区域经济学和竞争力经济学的研究，“说得通俗一点，就是综合研判各地经济发展的竞争力，再提供有针对性的建议。”
2018年，黄茂兴成为第十三届全国人大代表，提出了关于防控金融领域风险隐患的建议、关于加强培养服务“一带一路”建设需要的国际化人才的政策建议、关于积极探索推进我国自由贸易港建设的政策建议等6项建议。相关部门对建议十分重视，给予了积极回应。
“作为学者型代表，不能只待在办公室里，要走出去，在象牙塔外发挥专业所长。”说话间，黄茂兴翻出了自己研究团队的成果——厚厚的7大本“综合竞争力”研究报告。
作为全国经济综合竞争力研究中心福建师范大学分中心主任，黄茂兴带领团队走遍祖国的大江南北，逐渐形成了省域经济综合竞争力、环境竞争力、国家创新竞争力、低碳经济竞争力等特色研究方向，产生了一批科研成果。“我们借助全国人大的政策建议平台，向国家有关部门提供了一系列的经济决策咨询。”黄茂兴说。
“实现碳达峰、碳中和目标，对我国来说既是机遇，也是挑战。”今年的全国两会，黄茂兴重点关注“双碳”目标下的我国经济发展问题，“我们要加快推进产业升级、能源结构调整、生态环境优化等”。
《 人民日报 》（ 2022年02月27日 04 版）
(责编：孙红丽、杨迪)
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