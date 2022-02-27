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徐旭东委员——

尽职尽责  护好一江清水（代表委员履职故事）

本报记者  吴  君
2022年02月27日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为全国政协委员、中国科学院水生生物研究所研究员，徐旭东始终关注湖北武汉城中湖治理，“武汉是百湖之城，每逢下大雨，一些城中湖的水质会差一些，这与长江大保护也存在千丝万缕的联系，需要好好研究治理问题”。

　　出生在巢湖边的安徽合肥，工作和生活在长江边的湖北武汉，徐旭东的研究领域一直与长江有关。在他看来，关注长江大保护，既是工作需要，更是自己的使命所在，“吃着长江水长大，要护好一江清水”。

　　徐旭东发现，长江沿线的生态一度退化是多重原因造成的，不仅仅是蓝藻，也有滥捕。针对长江流域实施“十年禁渔”，他在全国两会上提出了3条建议并提交“加强长江‘十年禁渔’配套生态修复措施”的提案。

　　2015年，徐旭东开始在全国两会上提出长江江豚保护的提案。“当时我们调研发现，约1/4的长江鱼种进入濒危名录，长江的江豚也只有1000头左右。”从那时起，每年参加全国两会，徐旭东都会联合驻湖北的全国政协委员提交关于重视长江江豚保护的联名提案。2021年，《国家重点保护野生动物名录》将长江江豚等65种动物由国家二级保护野生动物升格为国家一级保护野生动物，这让徐旭东倍感欣慰。

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设。徐旭东反复研读，“这与我一直关注的城中湖治理一致，去年我跑了一些长江沿线城市，看了很多城中湖，听取了不同行业专家和一线工作人员的意见，现在有了一些城中湖治理的想法。”

　　对于今年的提案，徐旭东也早已酝酿好，“我认为长江大保护是一个系统工程，而城中湖治理一直是短板。我要呼吁，组织不同领域的专业人员进行专题调研，进而提出解决方案。”


　　《 人民日报 》（ 2022年02月27日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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