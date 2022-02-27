本报记者 肖家鑫

踏着石板路，穿过长长的小巷，便来到芙蓉街5号院。这里毗邻山东济南名胜大明湖，周边不少古宅老巷，“家家泉水，户户垂杨”，是济南有名的历史文化街区。

推开大门，院主人董丽丽边招呼大家落座，边从院里的泉眼中打水烧茶，款待来客。

居中落座的，是芙蓉街社区党委书记刘慧，这次召集大家来“小院茶摊”议事，主要是为了解大家近期关心的问题，倾听群众建议（图为“小院茶摊”现场。本报记者肖家鑫摄）。

顾不上喝茶，居民李进莲就迫不及待地说起最近的一个新情况：“天气转暖，游客比之前多了不少，随地扔烟头等不文明现象也多了起来。”

居民李桂英接过话头：“可不是，我发现还有人往泉池里扔硬币。”

刘慧一一记录下来。近些年，社区居民自发在辖区内芙蓉泉、濯缨泉、刘氏泉、腾蛟泉边定期开展志愿活动，提醒大家爱泉护泉。

伴着和煦的春光，大家的讨论更加热烈，话题也越来越深入。董丽丽说：“我就盼望更多年轻人能参与到我们的护泉行动中。”

泉城路街道办工作人员刘可寒接话说：“我是咱们街道办的新时代文明实践工作专员。今年，我们组织了中学生志愿活动，引导孩子们了解泉城文化，参与护泉行动。除了刚才提到的环境整治提升方面，我们还要从文化传承的角度看待护泉保泉，鼓励更多居民参与。”

李进莲听了频频点头：“街道办把年轻人组织起来，我们负责讲好泉水故事，让泉城文化传承下去。”“小院茶摊”的讨论氛围越来越热烈，居民代表们畅所欲言。

刘慧将居民代表的意见认真记录下来，“和大家交流越多，情况摸得越实，工作就越有底气。”据介绍，“小院茶摊”创建于2015年，社区党委依托党群服务站和热心居民的小院，自带茶叶，社区党委书记、党小组长、人大代表定期参与，召集问题相关各方协同解决问题；对协商未果事宜，逐级上交，同时引入街道办相关职能科室有关人员，共同推动问题解决。通过“小院茶摊”等形式，济南历下区把民主议事的平台搬到院落中间、居民中间。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 04 版）

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