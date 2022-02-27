陈万钧

近日，在广州开往宁波的K210次列车上，一场专门为务工人员举办的招聘会，让不少人倍感暖心。为了更好满足务工人员的就业需求，铁路部门联合浙江省总工会将企业请上列车，进行现场招聘，让有需求的旅客能坐着火车找工作。细致贴心的服务，为企业和求职者搭建起了桥梁，为务工人员提供了便利。

就业是民生之本。巩固拓展脱贫攻坚成果，既要靠产业，也要靠就业。一个人实现了就业，就能有更稳定的收入；一个脱贫家庭多一个人就业，就能为防止返贫增加一份底气。可以说，精心做好就业服务，既是“坚决守住不发生规模性返贫底线”的必然要求，也是“接续全面推进乡村振兴”的题中应有之义。

精准之处，最见真功夫。为了促进就业，有的地方提前调查摸底，准确掌握各企业用工需求；有的地区健全与劳务输出地区对接协调机制，加强劳动力跨区域精准衔接。这些举措，既提高了就业效率，也进一步织牢就业保障网。用心用情用力，在精准施策、精细服务上多下功夫、多出实招，就能更好巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫群众生活更上一层楼。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)