侯雪静

原标题：坚决守住不发生规模性返贫底线

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。日前公布的中央一号文件提出，坚决守住不发生规模性返贫底线，并作出完善监测帮扶机制、促进脱贫人口持续增收、加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度、推动脱贫地区帮扶政策落地见效等具体安排。

巩固拓展脱贫攻坚成果是乡村全面振兴的基础和前提。巩固拓展脱贫攻坚成果是脱贫地区农村工作的首要任务。中央一号文件起草组成员罗丹表示，根据中央一号文件精神，要压紧压实各级党委和政府责任，持续响鼓重槌抓好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大历史成就。

我国虽然打赢脱贫攻坚战，但巩固拓展脱贫攻坚成果的任务依然艰巨。当前，脱贫户收入整体水平仍然不高，脱贫地区防止返贫的任务还很重。巩固脱贫攻坚成果，要聚焦重点人群做好常态化监测帮扶。根据中央一号文件精神，精准确定监测对象，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户纳入监测范围，简化工作流程，缩短认定时间，确保及早发现，应纳尽纳。同时，针对发现的因灾因病因疫等苗头性问题，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施。

中央一号文件提出，促进脱贫人口持续增收。推动脱贫地区更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫群众生活更上一层楼。

要把促进帮扶产业发展、带动脱贫人口就业作为巩固脱贫攻坚成果的重要任务。根据中央一号文件精神，守住不发生规模性返贫底线要依托资源优势和发展基础，做好乡村产业振兴规划布局，发展壮大脱贫地区特色优势产业。要推动产业帮扶由到户到人向促进区域产业整体发展转变，大力培养龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，完善联农带农机制，帮助脱贫人口参与现代化生产经营，更多分享产业增值收益，提高家庭经营性收入。要逐步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用。

来自国家乡村振兴局数据显示，2021年脱贫人口就业规模达到3145万人，比上年增加126万人，工资性收入持续提升，占比达到67.9%，为守住不发生规模性返贫底线提供了有力支撑。中央一号文件要求，压实就业帮扶责任，通过东西部劳务协作、支持帮扶车间发展、发挥以工代赈作用等方式，确保脱贫劳动力就业规模稳定。

乡村振兴重点帮扶县是巩固拓展脱贫攻坚成果的重点地区。要统筹整合资源，加大乡村振兴重点帮扶县支持力度，实施一批补短板促发展项目，推动财政、金融、土地等帮扶政策向乡村振兴重点帮扶县倾斜，确保乡村振兴重点帮扶县在全面推进乡村振兴的新征程中不掉队、赶上来。

搬迁群众是防止规模性返贫的特殊群体。当前一些易地搬迁集中安置区还存在配套设施和公共服务不完善、产业就业基础不牢、社区治理体系和治理能力还不适应等问题。中央一号文件要求，完善易地搬迁集中安置区配套设施和公共服务，持续加大安置区产业培育力度，开展搬迁群众就业帮扶专项行动。同时，落实搬迁群众户籍管理、合法权益保障、社会融入等工作举措，提升安置社区治理水平，确保搬迁群众稳得住、能融入、逐步能致富。

在全面打赢脱贫攻坚战过程中，我们积累了许多宝贵经验，接下来还需借鉴这些经验衔接推进乡村振兴。要继续发挥政治优势和制度优势，实施东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶、“万企兴万村”等帮扶机制，拓展帮扶领域，完善社会帮扶大格局，汇聚起强大合力。

(责编：孙红丽、杨迪)