原标题：“征信修复”不可信 谨防三种诈骗套路

新华社上海2月26日电（记者有之炘）随着征信应用领域不断拓展，“征信修复”“征信洗白”等虚假宣传和诈骗套路层出不穷，中国人民银行上海总部日前发布提示，强调“征信修复”不可信。

“部分金融消费者到银行办理贷款、信用卡等业务时，发现信用报告上有多次逾期记录，影响银行业务审批，就找到非法中介，试图修改逾期记录。非法中介会编造理由、伪造材料甚至拿钱跑路，不仅损害金融消费者的经济利益，导致个人敏感信息泄露，甚至可能引发法律风险。”人民银行上海总部有关人士向记者介绍，目前“征信修复”主要有三种套路。

一是收取高额费用后跑路。这类骗局利用公众急于消除不良信用记录的迫切心理以及对“征信修复”概念的误解，以“征信修复、洗白、铲单”“代理、咨询”等名义发布广告、办理业务，教唆信息主体用“非恶意逾期”“不可抗力”等理由伪造证据材料进行投诉，借机收取高额代理费用，不良信息修改失败后，通常不予退款或直接跑路失联。

二是征信培训、加盟诈骗。这类骗局以征信市场需求量大、有前景为由，谎称教授“征信修复”技巧开办培训班，通过招收学员、加盟代理等形式广泛发展下线，骗取加盟代理费。所谓培训的核心内容就是教人通过伪造证据欺骗金融机构，试图达到删除逾期记录的目的。

三是骗取个人敏感信息。这类骗局在办理“征信修复”过程中，要求信息主体提供身份证件、银行卡号、联系方式等个人敏感信息，不法分子通过泄露、买卖个人信息从中渔利，甚至利用这些信息冒名网贷，骗取高额贷款利息，危害信息主体人身及财产安全。

“征信领域不存在‘修复’‘洗白’等说法，凡是声称合法的、收费的‘征信修复’都是骗局，任何人都无权随意删除、修改征信记录。”人民银行上海总部有关人士强调，“即便有了逾期记录，也不要过于恐慌。一方面，个人信用报告上的逾期记录自欠款和欠息还清后保留5年，不会伴随终生；另一方面，银行在做贷款审批时会进行综合研判，不会将信用报告作为唯一参考依据。此外，也可通过发表个人声明的方式，阐述对逾期的解释和说明，个人信用报告会如实记载。”

(责编：孙红丽、杨迪)