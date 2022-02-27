原标题：浙江“兜底”大学生创业背后的“人才经”

【人才强国进行时】

“你创业，我买单。”日前，一条有关浙江省大学生创业扶持的政策上了微博热搜：“高校毕业生到浙江工作，可以享受2万元至40万元不等的生活补贴或购房租房补贴；大学生想创业，可贷款10万元到50万元；如果创业失败，贷款10万元以下的由政府代偿，贷款10万元以上的部分，由政府代偿80%……”

一石激起千层浪，尽管政府“包赔”的误读很快被澄清，但浙江吸引人才的力度引起广泛关注。其实，这些政策并不是浙江吸引人才的新产物，早在2015年，浙江就出台了鼓励大学生创业的相关政策。“用最优的政策引人才、以最优的服务留人才、把最美的风景给人才！”浙江经济社会高速发展的背后，是一本厚厚的“人才经”。

1.数字赋能，人才服务更精准

在浙江杭州，当一名引进人才有多幸福？小到生活补贴，大到教育、医疗、购房，全部帮你安排。

潘航是国内某大学的应届毕业生，2021年被杭州市滨江区一家科技公司聘用。他在线上完成了五险一金登记和医保补贴申请，点点手机就走完了全部流程。

在杭州，各类人才政策兑现很方便。作为浙江数字化改革领先城市，杭州用数字技术重塑了人才生态服务体系，提供了发展的软环境，在无形的数字空间，播撒适合人才成长及创新企业的阳光、雨露和空气。

杭州首创的“人才码”，将政府审批权限向内压缩，明确办理流程、所需材料和时限，做到让数据跑腿，实现政策“一键兑现”。

数字化技术应用不仅限于此，而是已渗透到全周期服务流程。据了解，“人才码”统筹市直属单位、76家企事业单位，163个众创平台和49家金融机构，集成政策兑现、生活服务、创新创业服务等8大类142个专项服务，使用者只需点点手机，即可实现“服务码上办、政策码上兑、生活码上享、双创码上帮”。

“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长。”这是杭州人才工作者的座右铭。资金支持、政策兑现、市场拓展，人才创新创业中的“痛点”“堵点”得到精准破解；居留落户、教育医疗、人才住房，人才关心的问题从体制机制环节提出了针对性举措。

短短数年，杭州人才流入量便跻身国内第一方阵，其引才效率和规模惊人。数据显示，2021年杭州市共新引进35岁以下大学生48.3万人，连续11年入选外籍人才眼中最具吸引力的中国城市。

随着数字化改革深入，浙江全力推进省市县三级贯通，打造全省统一的服务枢纽、流量入口、数据中心和“赛马”平台，重塑人才和各类创业创新要素的链接，畅通人才要素循环。“浙里人才管家”应用破除服务壁垒，通过应用申领的“人才码”，一码就整合55类人才服务资源。目前，“人才码”已实现省市县三级互联互通，赋码超过380多万人。

2.筑巢引凤，提能造峰补短板

随着全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，站在新的历史起点，正在打造“人才强省”的浙江比以往任何时候都更需要实施创新驱动发展战略。

浙江在布局创新源头、打造创新平台上奋力求解。2018年2月，新型研究型大学西湖大学获得教育部批准设立。“建设西湖大学不仅仅是为了新增一所大学。”西湖大学校长施一公说，“更是为了对中国高等教育增量改革作出贡献，成为浙江省吸引高层次人才的平台。”西湖大学自成立以来，累计引进全球17个国家和地区的高层次人才170余名。

同时，浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴合力建设的之江实验室成功进入国家实验室体系。之江实验室主任朱世强说：“我们就是要打造一批世界一流的基础学科群，汇聚一批全球顶尖的研发团队，支撑引领具有国际竞争力的创新型产业集群发展。”

截至目前，之江实验室人才总规模突破2500人，其中全职人员1500余人，高层次人才500余人，涌现出一批富有干事激情和创新能力的杰出青年人才。

“鱼无定止，渊深则归，鸟无定栖，林茂则赴。”如果说名院名所等高能级科创平台已成为吸引一流人才的强大磁场，那么，“鲲鹏行动”则展现了浙江全球揽才的非凡魄力。

“缺少基础研究的深厚土壤，关键核心技术就很难冒出来，也难以在全球科技创新竞争中占据制高点，‘鲲鹏行动’就是要重点引进培育基础研究领域的顶尖人才。”浙江省委组织部相关负责人说。

顶尖人才必须施以顶格政策，方能引得鲲鹏振翼，水击三千、扶摇九万。“鲲鹏行动”有四个鲜明特点：不唯帽子、不唯资历、不唯评审、顶格支持。

充分信任、充分放权。除了赋予顶尖人才更大的技术路线决定权，“鲲鹏行动”计划专家及其团队拥有更加灵活的经费使用权。入选专家在支持期内，每年只需要提交几页纸的进展情况说明。不用为科研经费奔波，不用为繁杂琐事忧愁，人才自然有了心无旁骛做研究的底气。

为了加快形成人才强省的战略支点，浙江还集中优质资源支持杭州城西科创大走廊等高能级平台建设，垒高峰、强塔尖，创新有利于人才集聚裂变的组织形态，提升人才吸引力，目前已集聚各类人才50多万名。

3.创新生态，人才有用武之地

走进浙江诸暨市袜业产业大脑运营中心，一块巨大的电子显示屏引人注目。只需点开屏幕，就能根据企业需求，在人才库中快速精准匹配可提供技术服务的工程师。

打通创新的“最后一公里”，关键是发挥资源的集聚效应，促进人才链、产业链、资金链、服务链、数据链交叉融合。浙江发挥政府在整合创新资源方面的作用，以工程师为纽带，吸引整合“政产学研用”等各方面资源，建立特色产业工程师协同创新中心。

针对民营企业“难引天线”、校院人才“难接地气”、“土专家”难有“用武之地”等问题，协同创新中心以协同共享、双向赋能为宗旨，绘制从顶尖到基础、国内到国外、上游到下游的“工程师分布地图”，全面激发浙江特色产业对人才的吸引力。

聚集共性技术、开展共同攻关、实现共享人才、打造共享格局，“一个特色产业＋一个共性技术平台＋一批共享工程师”模式，整合技术、成果、人才等创新要素，让人才集聚裂变，为地方特色产业装上“最强大脑”。截至2021年年底，省级工程师协同创新中心已集聚工程师2343人，解决共性技术难题146个，转化技术成果290项。

特色产业工程师协同创新中心，让浙江实现了产业人才共享共用、协同创新。区域发展不平衡，如何让省内后发地区享受先发地区人才红利，实现区域间人才共享共用、协同创新、共同发展？浙江推出“人才飞地”。如今，舟山市已有6个“人才飞地”在上海、杭州、宁波等地投入使用。孵化在“飞地”、产业化在本地，研发在“飞地”、生产在本地，前台在“飞地”、后台在本地。截至目前，入驻“人才飞地”企业60家，入驻人才280人。

“人才飞地”同样为丽水提供了“引才难”的破题路径。丽水借势杭州、宁波等地区位优势，建设3个“人才飞地”，其中，浙江人才大厦先导区入驻的6家丽水企业已引到急需紧缺人才19名，用“远水”解了“近渴”。

变“本地筑巢”为“邻凤筑巢”，通过跨行政区域建设“飞地”孵化器，实现研发、生产两地化。在浙江，这样的“飞地”越来越多，汇聚效应迅速辐射和覆盖到了更多地区。

（本报记者 陆健）

(责编：孙红丽、杨迪)