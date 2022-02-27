原标题：舟稳满帆风

【稳中求进看大势】

编者按

当前和今后一个时期，虽然我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，机遇和挑战之大都前所未有。中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。应立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。今日起，本报推出“稳中求进看大势”系列报道，与读者一起看清国内外形势的深刻变化，认准中国经济所处的新方位，把握发展的时与势，更好应对困难、破浪前行。

这是一个昂扬奋进、欣欣向荣的中国。

冬奥赛场上，中国冰雪健儿奋勇拼搏、超越自我，取得了优异成绩。一场盛会，“带动三亿人参与冰雪运动”，让冰天雪地变成金山银山。

这是一个日新月异、笃行不怠的中国。

伶仃洋上，深中通道项目施工捷报频传；长江之下，天然气管道项目长江盾构穿越工程全力推进……各地重大工程高质量建设，让虎年新春生机盎然。

沧海横流，方显英雄本色。必须清醒看到，国内外环境正发生深刻变化——

国际上，百年变局叠加疫情全球流行，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期；在国内，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力……

中国经济巨轮如何行稳致远？在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，坚定实施扩大内需战略，畅通国内经济循环，为经济持续恢复发展提供了有力支撑。

消费稳步恢复，投资结构优化

北京成功申办冬奥会以后，冰雪产业在中国遍地开花，成为各地百姓日常生活中“触手可及的精彩”。不仅在北方，“南展西扩东进”的冰雪运动，已逐渐从小众走向大众，从冬季走向四季。

在重庆，1200平方米的冰纷万象溜冰场热闹非凡，花滑学员熟练地转圈跳跃，小朋友们推着“小海豚”自在穿梭；在广州，旱冰场变真冰场，“滑真冰”“玩真雪”成为热门打卡项目；在新疆，各类冰雪场地、游乐园达188个，滑雪高手从1400米落差的高级道驰骋而下，听山风从耳旁呼啸，体验惊险刺激……

冰雪“冷资源”带来“热消费”。数据显示，中国参与冰雪运动人数已达3.46亿人，预计2021至2022冰雪季，中国冰雪休闲旅游收入有望超过3200亿元。

不仅是冰雪消费，在文创市场，北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”火遍全网、“一墩难求”；国货品牌持续创新，国潮爆款不断涌现……虎年春节、元宵节等假日期间，国内消费市场更是人气旺、亮点多。

在南京上班的李红今年没回黑龙江老家过年，自己置办年货，购买了哈尔滨红肠，以及空气炸锅、筋膜枪等网红小家电。“就地过年，也幸福满满。”李红说。

这是消费的活力、魅力，也是我国超大规模市场优势、潜力的真实写照。

正如中国宏观经济研究院综合形势研究室主任、研究员郭丽岩所说，一系列扩大消费的举措效果持续显现，居民消费呈现稳步恢复、稳中提质的运行特征。

像消费一样，作为“三驾马车”之一的投资，表现同样抢眼。多地积极扩大有效投资，加快形成实物工作量。

今年年初，上海浦东国际机场四期扩建工程开工。该工程建成后预计可满足2030年浦东机场年旅客吞吐量1.3亿人次的需求。“今天的基础设施投资，就是明天城市经济社会发展的有力支撑。”上海市发展改革委副主任王华杰说。

在山东，跨黄河桥隧项目下的济泺路穿黄北延隧道项目正在紧张施工，这是目前国内在建的直径最大的公轨合建隧道之一。

国家发展改革委有关负责人称，我国投资结构持续优化，存量资产盘活有序推进，投资补短板力度不断加大。

然而，在看到成绩和优势的同时，我们也要清醒认识到，散发疫情对消费恢复持续形成制约，内需发展基础仍不牢固，增长后劲仍显不足。比如，餐饮等接触式消费受疫情冲击更为明显。2021年，餐饮收入比上年增长18.6%，比2019年下降1.1%，两年平均下降0.5%，餐饮消费规模仍未恢复至疫情前水平。目前，服务业领域特别是中小微企业和个体工商户还面临着不少困难。

既要正视困难，又要坚定信心

不久前，就职于北京海淀区一家互联网公司的胡庆楠见习期满，顺利转正。无论是工作内容，还是薪资待遇，都符合他的期待。

“为庆祝成功转正，我决定买一台新电脑，好好犒劳犒劳自己。”胡庆楠满怀憧憬地说，今后要努力工作，多攒点钱，在北京安一个属于自己的家，“我对未来充满信心，一定会越来越好。”

信心，源于稳定的就业、稳定的收入……

在疫情多点散发的背景下，我国继续做好“六稳”“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体，为进一步促进居民消费意愿持续回升奠定了良好基础。

我们既要正视困难，又要坚定信心。要看到，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，正处在跨越中等收入阶段、迈向高收入国家行列的关键期。

“2022年，消费将保持恢复性增长态势。”郭丽岩认为，国内就业形势总体稳定，民生保障更加有力，收入与经济增长继续保持同步，将为消费稳中求进提供坚实保障。同时，进一步放宽服务业领域市场准入，有助于充分激发市场活力，增加高质量供给以动态匹配消费需求升级。

在郭丽岩看来，随着5G、人工智能等新技术融合发展，新型消费将呈现蓬勃向上、增长更快、体量更大、模式业态不断拓展的发展趋势。

与此同时，全面推进乡村振兴，将有助于带动新能源汽车、绿色智能家电等消费品及服务下乡，从而进一步释放农村消费潜力。

而在投资方面，各地区各部门也在积极推出政策、制定目标，担负起稳定宏观经济的责任。比如，安徽提出，2022年固定资产投资力争增长10%以上；江西提出，2022年新增5G基站1万个以上……

要看到，我国疫情防控处于世界领先水平，营商环境持续改善；产业升级发展趋势向好，先进制造业投资有望不断发力；城乡区域发展差距仍然较大，基础设施和民生领域补短板投资空间广阔。

国家发展改革委新闻发言人、政策研究室主任金贤东称，我国统筹推进经济发展和疫情防控，经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，未来我国超大规模市场优势还将继续显现，内需潜力将持续释放。

“稳不是保守的稳，而是积极、求进的稳”

近日，京津冀、长三角、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点正式获批。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局，“东数西算”工程全面启动。这一工程将扩大有效投资，推动区域协调发展。

当前，内需依然是经济发展的主要动力。我国将继续坚定实施扩大内需战略，进一步加固经济基本盘，增强发展内生动力。

不只是扩大内需。无论国际风云如何变幻，我们都要坚定不移做好自己的事情。

2月18日，多部门联合印发《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。

我国出台这些政策措施，就是要让市场主体尽早享受政策红利，帮助工业企业振作起来并积蓄发展后劲，支持服务业市场主体渡过难关，稳定市场预期，确保一季度乃至全年经济运行稳定。

与此同时，各地也在“摩拳擦掌”：广东提出，今年固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长6.5%，推进20个战略性产业集群建设；辽宁提出深入实施智能化提升工程；安徽省2022年要培育省级“专精特新”企业500家，争创国家级专精特新“小巨人”企业80家左右……

正如中央经济工作会议所要求的，今年经济工作要稳字当头、稳中求进。

“稳不是保守的稳，而是积极、求进的稳，要创造条件促进行业高质量发展。”工业和信息化部部长肖亚庆说。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。

今年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。

我们要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

（本报记者 刘坤 訾谦）

(责编：孙红丽、杨迪)