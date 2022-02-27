本报记者 温源

原标题：央企对标世界一流提升行动完成进度超九成

记者从国务院国资委日前召开的国有企业对标世界一流管理提升行动媒体通气会上获悉，截至2021年年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%，全员劳动生产率人均达到69.4万元，较对标行动之初增长32.2%，是全社会平均水平的5倍多。

党的十九大明确提出培育具有全球竞争力的世界一流企业。国务院国资委于2020年6月在中央企业和地方国有重点企业开展对标世界一流管理提升行动（以下简称“对标提升行动”），引导国有企业从先进的管理中要质量、要效益、要增长，实现企业效率效益达到世界一流水平，切实增强国有经济竞争力。

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明表示，对标提升行动开展以来，中国特色现代国有企业管理体系更加完善，管理规范化、科学化水平不断提升，涌现出一批既传承国企优良传统、又符合新时代要求的新标杆，形成了管理与改革创新发展协同联动、相互促进的新局面。

统计显示，截至2021年年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%；地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。企业效率效益效能显著提升，2021年中央企业营业收入利润率6.8%、成本费用利润率7.1%、人工成本利润率80.7%，较对标提升行动之初分别提高2.3个百分点、2.4个百分点、26.8个百分点。

国家能源集团健全科技体系，重点建设前沿技术研究院、产业研究院和一批国家级科研平台，打造原创技术策源地；中国一汽建立了涵盖市场开拓、资源利用、精益生产等7大领域的目标管理模式；中国石化镇海炼化公司重构业务架构，实施精准督办，2021年事项平均办理时长从2天缩短至0.31天……对标提升行动开展以来，国务院国资委指导企业实施全过程、全级次、全方位对标先进，推动管理对标理念深入人心，“无对标不管理”的文化逐渐落地生根。中央企业分层级分领域确定了1000多家领先企业作为对标对象，共设置2425个可量化提升指标，已达成74.6%。

翁杰明表示，今年国资委将统筹开展合规管理强化年、投资管理专项提升行动、国资监管数字化智能化提升专项行动、提高央企控股上市公司质量主题行动、“三化合一”内控体系建设等工作，持续建立健全央企管理提升长效机制。

(责编：孙红丽、杨迪)