原标题：野血牦牛繁育助力乡村振兴

“你看这头牛的毛色多纯正，身体也壮，这样的品相在牦牛中算得上顶尖了，相信野血牦牛采购验收肯定没问题。”近日，青海省玉树藏族自治州曲麻莱县叶格乡龙麻村的村民土旦严培在牛棚里忙活，给牦牛梳理毛发、再添上新鲜的牧草……土旦严培像照顾自己的孩子一样照顾着这头牦牛。

上午9时，土旦严培牵着自家的牦牛早早来到了验收场地，原本空旷的场地上挤满了前来参加验收的村民和他们带来的牦牛。这些牦牛不仅是牧民们的宝贝，更是当地打开乡村振兴高质量发展大门的“金钥匙”。

“我们按照市场价格从牧民手中收购纯种野血牦牛，目的是打造‘种子工程’，简单说就是确保牦牛的血统纯正，从而繁衍出品质更好的野血牦牛，这样做也是为了加快打造曲麻莱县成为高质量绿色农畜产品输出地。”曲麻莱县叶格乡党委书记白玛介绍，除了龙麻村，红旗村也是参与采购的村子之一，而采购来的牦牛分别在两个村子的牦牛良种繁育基地进行集中统一饲养，如果有订单需求就可以直接从繁育基地提供高品质牦牛。

“村里的牧民还能以草场、劳力的形式加入繁育基地，总而言之，通往乡村振兴的路上不会落下任何一个人。”白玛补充道。

其实早在十年前，红旗村就成立了生态畜牧业专业合作社。近年来，在村“两委”的带领下，红旗村被划分为16个片区，同时下设了16个股份制合作小组，确立了“划区轮牧、合理载畜、整合资源、多种经营”的发展理念，并结合群众实际，细化作价定股标准，将草场、牲畜和劳力全部作价入股。

“现在我是良种繁育基地的工作人员，主要负责基地的放牧以及一些简单的清理打扫工作，每个月都有5000元的工资，日子过得越来越红火了。”说话的是红旗村脱贫户才仁。

而在此之前，才仁家没有牲畜，草场面积也十分有限，家里的经济来源主要是靠给别人放牧，每年的收入不多，日子紧巴巴的。但他觉得不能“等靠要”，在致富的路上得想想办法，找找出路。于是，在良种繁育基地成立之初，他就以劳力的方式入股加入了合作社，现在每个月有固定工资和补助，到夏季再帮别人挖虫草，生活过得有滋有味。

如今，红旗村连片牲畜数量达到15000余头（只），入社户数568户，合作社牧户入社率达到100%，“要入社，入社好”成为村民们的共识，分红153余万元，户均分红达到3000元，入股牧户的人均纯收入较入股前增长了2倍。

“下一步，我们会将重点放在加快打造‘种子工程’上，确保我们野血牦牛始终如一的高品质，同时，第二、三产业也会在今年慢慢规划起来，争取把我们的牦牛做成产业融合发展的‘金色名片’，带着群众共同奔向更美好的明天。”白玛说。

龙麻村和红旗村通过入股分红的方式，将牧民手中的草场和牲畜进行整合，改变了牧民“跟着草山走，围着牛羊转”的生产生活方式，这是传统草原畜牧业走向现代化的关键一步，而特色野血牦牛的培育，更使两村提速奔向乡村振兴。

（本报记者 万玛加 王雯静 本报通讯员 张子涵 程宦宁）

(责编：孙红丽、杨迪)