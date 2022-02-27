原标题：人才工作须多“播种”少“抢收”

【微议人才】

近日，浙江代偿大学生创业贷款的消息迅速刷屏。浙江省从解决人才创业后顾之忧入手，既吸引了人才，又激发了人才创业活力，人才工作体现出与以往不同的思路和做法，让我们不由得为浙江省人才工作点赞。

当前人才竞争日趋白热化，各地纷纷出台人才聚用优惠政策，为人才环境优化、人才队伍壮大起到了很好的促进作用。但是，进入新发展阶段，无论人才引进、培养还是使用，靠加大人才资金投入的“刺激政策”，会存在边际效应递减的问题。人才政策应该由提升“含金量”向提升“含情量”和“精准度”转变，在人才管理精细化和科学化上下功夫，实现人才政策的升级换挡。

变“坐着等”为“跑着给”。前几年各地人才争夺大战，都是给钱给房给户口，这种人才政策在发挥了较好作用的同时，也导致了一些负面效应：比如一些人“躺平式”坐等福利，个别“带帽子”人才待价而沽等。而这次浙江人才政策最大变化，就是把政策红利嵌入激励人才发挥作用环节，人才优惠政策不是可以“坐等”的福利，而是只有干事创业才能得到的一份支持。人才政策要升级换挡，就要让真正干事的人才享受到政策红利，最大程度激发人才活力，激活人才干事创业激情。多给人才舞台、机遇和空间，让人才政策在人才干事创业中起催化剂作用。

变“大呼隆”为“绣花针”。创业艰辛，失败的概率很高，很多人很难走出创业的第一步。浙江省这次政策创新，为高校毕业生创业失败买单，必将鼓励更多高校毕业生敢于到市场大潮中去“试水”。这项人才政策出台，就是改变了以往“撒胡椒面式”的激励方式，是专门鼓励高校毕业生创业的精准施策。人才政策要升级换挡，就要突出精准性和差异性，打好“普惠+特惠”政策“组合拳”，对不同人才群体要有不同政策，针对人才干事创业各个环节要有不同激励。

变“割韭菜”为“播种子”。人才不是随用随有的“快消品”，人才培养是一个长期的过程，人才的层次越高，越需要更多时间培养和锻炼。过去人才工作有一种现象，重引进、轻培养，喜欢从别的地方挖人，“割别人的韭菜”，这样长期下去，恶性竞争，最终会无人可挖，造成双输。人才政策要升级换挡，就要重视人才培养，做大人才总量，多“播种”，少“抢收”。要有战略思维，对人才培养有前瞻性，着眼长远，有规划，从基础抓起，从人口素质抓起，给予人才成长更多耐心，培养培育更多人才。

（作者：李敬伟 单位：河南省安阳市委组织部）

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