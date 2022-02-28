人民网北京2月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，中老铁路琅勃拉邦站已正式开始办理货运业务。琅勃拉邦站成为继万象南站、纳堆站、万荣站后，中老铁路老挝段第四个开通货运业务的车站。

中老铁路开通以来至2月24日，累计开行国际货运列车330列，运输货物19.6万吨，其中磨憨口岸交出161列7.8万吨、接入169列11.8万吨。中老铁路的开通为中国和东盟间经济贸易合作注入新动能，更多企业享受到中老铁路带来的机遇和红利。山东、浙江、重庆、江苏、广东等10余个省市经中老铁路相继开行至老挝万象等城市的国际货运列车，货物品类不断丰富。

为推动中老铁路货运量快速增长，服务畅通国内国际双循环，铁路部门加强与地方政府和进出口企业沟通协调，积极研究完善国内外协调联动的铁路市场营销机制，协调海关部门提供优质便捷的通关服务。磨憨铁路口岸海关设置铁路通关专岗，专职负责铁路国际货运列车进出口业务咨询、受理等，对运行稳定、周期固定、申报规范、信息周详的列车采取预约通关方式，提前审核相关申报数据信息，对重点货物、物品优先受理申报、优先审核、优先放行。

琅勃拉邦站位于中老铁路老挝段线路中部，是全线重点客货运车站，设到发线4条、货物线2条，站房规划面积8000平方米，货场面积5.01公顷。中国铁路昆明局集团有限公司和老中铁路有限公司采取有力措施，强化设备设施检查，加大安全管理力度，筑牢中老铁路磨憨口岸站疫情防控安全防线，严格执行国际货运列车消杀和工作人员核酸检测制度，切实运营好、维护好中老铁路，保障中老铁路国际运输通道安全畅通。昆明局集团公司组织协同开展区间救援、轨道电路故障等综合应急演练，有针对性地进行“一对一”业务培训指导，逐步提升车站现场安全管控和应急处置能力。

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