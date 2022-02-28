人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国铁集团：做好中老铁路货物运输服务国内国际双循环

2022年02月28日08:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，中老铁路琅勃拉邦站已正式开始办理货运业务。琅勃拉邦站成为继万象南站、纳堆站、万荣站后，中老铁路老挝段第四个开通货运业务的车站。

中老铁路开通以来至2月24日，累计开行国际货运列车330列，运输货物19.6万吨，其中磨憨口岸交出161列7.8万吨、接入169列11.8万吨。中老铁路的开通为中国和东盟间经济贸易合作注入新动能，更多企业享受到中老铁路带来的机遇和红利。山东、浙江、重庆、江苏、广东等10余个省市经中老铁路相继开行至老挝万象等城市的国际货运列车，货物品类不断丰富。

为推动中老铁路货运量快速增长，服务畅通国内国际双循环，铁路部门加强与地方政府和进出口企业沟通协调，积极研究完善国内外协调联动的铁路市场营销机制，协调海关部门提供优质便捷的通关服务。磨憨铁路口岸海关设置铁路通关专岗，专职负责铁路国际货运列车进出口业务咨询、受理等，对运行稳定、周期固定、申报规范、信息周详的列车采取预约通关方式，提前审核相关申报数据信息，对重点货物、物品优先受理申报、优先审核、优先放行。

琅勃拉邦站位于中老铁路老挝段线路中部，是全线重点客货运车站，设到发线4条、货物线2条，站房规划面积8000平方米，货场面积5.01公顷。中国铁路昆明局集团有限公司和老中铁路有限公司采取有力措施，强化设备设施检查，加大安全管理力度，筑牢中老铁路磨憨口岸站疫情防控安全防线，严格执行国际货运列车消杀和工作人员核酸检测制度，切实运营好、维护好中老铁路，保障中老铁路国际运输通道安全畅通。昆明局集团公司组织协同开展区间救援、轨道电路故障等综合应急演练，有针对性地进行“一对一”业务培训指导，逐步提升车站现场安全管控和应急处置能力。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
今年春运40天全国共发送旅客10.6亿人次
　　人民网北京2月28日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制举行的新闻发布会上获悉，今年春运40天全国共发送旅客10.6亿人次，日均2650万人次，同比增长21.8％，为2019年的35.6％。春运期间，各地交通运输部门坚持“外防输入、内防反弹”，细化、实化疫情防控要求，实现疫情不因春运扩散。…
完善上市公司退市后监管：营造“能进能出”的良好生态
　　人民网北京2月28日电（黄盛）日前，证监会起草《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），并向社会公开征求意见，旨在进一步完善上市公司退市后监管工作，营造“有进有出能进能出”的良好生态，促进资本市场健康稳定发展。 据悉，随着注册制改革的深入推进、常态化退市机制的进一步完善，退市情形更加健全，退市效率大幅提升，退市公司数量呈现出快速增加的态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部