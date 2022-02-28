人民网北京2月28日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制举行的新闻发布会上获悉，今年春运40天全国共发送旅客10.6亿人次，日均2650万人次，同比增长21.8％，为2019年的35.6％。春运期间，各地交通运输部门坚持“外防输入、内防反弹”，细化、实化疫情防控要求，实现疫情不因春运扩散。

交通运输部应急办副主任周旻介绍，总体来看，今年春运平稳有序，客流以务工、探亲客流为主，并出现潮汐性特征，受疫情影响，春节假期国内旅游客流较往年有所减少。

春运虽已结束，但仍有学生和务工人员错峰返校返岗。交通运输部门将进一步做好客运场站和交通运输工具疫情防控，优化售票组织，推广非接触式进站核验等措施，确保旅客健康出行；加大重点领域环节的监管力度，确保旅客安全出行；在满足疫情防控需要的基础上，科学安排班次计划，特别是及时调整重点区域、农村地区运力投放，继续做好不同运输方式间的服务衔接，确保旅客便捷出行。

当前全球疫情形势依然严峻，船员换班工作事关航运业稳定运行。周旻表示，中国籍国际船员疫苗接种率已达90％，自2020年4月以来，我国已累计完成国际航行船舶船员换班36.5万人次。下一步，交通运输部将依托船员换班工作专班，会同地方政府和有关部门，加强船员换班保障能力建设，持续完善船员换班制度和程序，进一步推动船员换班平稳有序开展，切实维护船员权益，保障国际海上物流供应链稳定畅通。

(责编：王连香、高雷)