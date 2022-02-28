周轶赢

近年来，各地区、各部门依托全国一体化政务服务平台，积极推进电子证照应用，在支撑政务服务减环节、减材料、减时限等方面取得初步成效，政务服务便捷度和企业群众获得感明显提升。但具体实践中，仍然存在电子证照数据不全、质量不高、标准不统一、不能跨区域互认等问题。日前，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》），从国家层面对电子证照推广应用和共享互认工作作出总体规划部署，对各地区、各部门推进政务服务网上办、掌上办、一次办，实现高质量发展具有重要意义，为持续推动数字政府建设、优化营商环境打下坚实基础。

一、立足多元主体需求，扩大电子证照应用场景

为扩大电子证照应用领域，《意见》聚焦便民服务、涉企服务、社会化应用三大重点领域和高频服务场景，推动各地区、各部门推广使用电子证照。在便民服务领域，明确以婚姻登记等9个应用场景为切入点，深化出生医学证明等10项个人常用证照电子化应用，满足群众最迫切需求。在涉企服务领域，优先推动营业执照等电子证照在企业登记、工程建设等高频服务中应用，并逐步拓展到纳税缴费等9类重点领域，覆盖企业全生命周期。在社会化应用领域，着眼企业、社会组织、个人三类持证主体的社会化行为，明确了电子证照公开渠道、应用方式及推动主体，贴合社会生产基本规律。同时，《意见》积极回应社会关切，明确保留传统服务方式，加强线下实体证照服务兜底保障，满足老年人、残疾人等群体需求，有效弥合数字鸿沟。近年来，辽宁省积极响应国家部署，推进电子证照应用，已经实现35类电子证照依场景使用。特别是电子身份凭证、电子驾驶凭证、电子社保卡、医保电子凭证等在政务服务中心、派出所、违章处理、就医购药、部分文旅景点等场景使用，极大方便了人民群众。

二、坚持标准协同推进，畅通电子证照互通互认渠道

互通互认是制约电子证照应用的根本痛点。《意见》聚焦这一重点难点问题，从健全电子证照应用协同推进机制、推进电子证照标准化规范化、着力提升电子证照数据质量等三方面推进工作，提出制定完善电子证照互通互认工作流程、建立健全电子证照应用标准体系、强化电子证照汇聚、提升电子证照数据完整性准确性时效性等务实举措，以及清晰化区分责任、标准化实施改造、全量化完成汇聚等具体要求，并制定了电子证照数据问题修复工作流程，为各地区、各部门开展工作指明了方向。目前，辽宁省已经归集了435种1.05亿个电子证照，以“辽事通”移动端为载体，构建用户专属空间，针对群众不同办事需求，提供亮证扫码、亮证办事等便捷服务，实现了全省范围内互通互认。

三、突出平台核心作用，集约建设能力支撑体系

为避免重复建设、重复对接带来的数据壁垒、技术沟壑、安全风险等问题，《意见》进一步明确了全国一体化政务服务平台在电子证照推广应用和互通互认工作中的核心作用，规范多部门联签流程，统筹推进电子营业执照与企业电子印章同步制作、同步发放等工作，支撑政务服务跨地区、跨部门、跨层级协同办理。同时，《意见》注重电子证照的安全管理和监管，对加强电子证照各环节管理和安全防护、强化用户隐私保护、健全责任追究、打击造假行为等方面作出明确规定，推动构建全方位、多层次、一体化的安防体系，保障电子证照安全使用。

按照《意见》部署安排，为加快电子证照在全国范围内推广应用和共享互认，提升企业群众生产生活便利度，下一步，辽宁省将以“只提交一次材料”改革为统领，以“高效办成一件事”为切入点，全力推进数字政府建设，从四方面强化电子证照应用。

一是以点带面、丰富场景。依托“辽事通”政务服务移动端，优选高频事项建设“无感办事”“无感出行”“无感旅游”等场景，发挥高频电子证照带动作用，推进各类电子证照全面推广应用。同时，建设居民码/企业码，完善“一人一档、一企一档”，实行“证码合一、多码合一”，丰富亮证扫码场景，加大宣传推广力度，提升企业群众知晓度。

二是多方合作、社会参与。积极探索创新电子证照社会化推广应用模式，建设电子证照开放平台，建立电子证照场景备案审核监管机制，重点推动水、电、气、暖等行业全面使用电子证照，鼓励支持有条件的社会主体参与电子证照运营推广，创新带动电子证照在金融、文旅、教育、司法等领域的社会化推广。

三是强化责任、保障供给。全面推动落实制证部门和用证部门主体责任，实现新增实体证照全部同步制作电子证照，存量证照尽快完成电子化转化。强化电子证照的完整性、准确性管理，健全电子证照纠错机制。进一步完善全省电子证照数据对接规范、使用规范，推进争议处理、安全管理、监督考核等标准化规范化，加强数据共享运行监测，提升数据质量和协同效率，为电子证照全面推广应用提供数据支撑。

四是异地核验、安全互认。全面加强全国电子证照库的数据归集和共享对接，充分利用全国一体化政务服务平台的公共支撑作用，实现异地电子证照的便捷、有效核验和互通互认，保障电子证照的防伪造、防篡改、可追溯。进一步强化电子证照授权使用，打消企业群众的安全用证顾虑，推广电子证照应用。

〔作者系辽宁省营商环境建设局（辽宁省大数据管理局）党组书记、局长〕

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