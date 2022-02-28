人民网北京2月28日电 （记者王震）财政部28日发布数据显示，2022年1月份全国共销售彩票308.21亿元，同比减少49.36亿元，下降13.8%。受调整优化彩票品种结构及春节彩票休市等因素影响，1月份彩票销量同比、环比均有所下降，但总体趋于平稳。

具体来看，福利彩票机构销售139.79亿元，同比减少12.33亿元，下降8.1%；体育彩票机构销售168.41亿元，同比减少37.03亿元，下降18.0%。分地区来看，与上年同期相比，1月份全国共有5个省份彩票销量出现增长，分别是湖南、广西、海南、四川和新疆。

财政部表示，各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强彩票监管，积极创造良好的外部环境，维护市场秩序，促进彩票事业持续健康发展。

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