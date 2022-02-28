人民网北京2月28日电 （记者杜燕飞）“新时代呼唤着、孕育着更多更优更强的中国品牌，国资央企在品牌强国建设中责任重大、任务艰巨，要比以往任何时候都更有方向、更有底气、更有力量建设品牌强国。”国资委党委委员、秘书长彭华岗25日在国家能源集团RISE品牌战略发布会上如是说。

当前，我国发展内外部环境正发生深刻变化，全球产业链、价值链重构进入关键时期，品牌在国际竞争中的作用日益凸显。

“加快打造具有国际影响力和竞争力的知名品牌是中央赋予我们的光荣使命，要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转型升级、提质增效，努力推动更多品牌产品、品牌服务走向世界、享誉世界。”彭华岗强调，国资委将加强统筹推动和分类指导，聚焦薄弱环节，开展专项行动，更加全面、更加深入地推进央企品牌新发展。

清华大学国家形象传播研究中心主任范红在发布会上表示，品牌是企业发展的重要战略，特别是在企业全球化发展的进程中，品牌更是中国企业全球竞争的重要资源。中国企业在建设全球化品牌过程中，需要做到国际化、专业化、系统化、持久化、共享化。

“品牌是企业走向世界的通行证，而国际化品牌的专业化建设，需要找准自身品牌定位，突出自己产业的文化个性，重视品牌优质体验，突出重点传播，加强公众对我们文化的认同和信任。”范红表示，品牌的系统化体现在品牌管理、品牌架构优化、品牌传播等各方面，企业在履行社会责任过程中，为当地人民带来福祉，品牌就成为了一个共享性品牌。

中国品牌建设促进会专家委员会副主任葛志荣在发布会上表示，要从质量、服务、创新、有形资产，无形资产等5方面加强中国品牌国际标准建设，让中国品牌真正成为有实力的品牌，有价值的品牌，在国内领先的品牌，世界上一流的品牌。

国家能源集团党组书记、董事长王祥喜表示，国家能源集团将“品牌一流”作为企业发展战略的重要内容，创新提出了RISE品牌战略。下一步，将着力强化能源安全保供、业绩量增质升、转型走深走实、改革深化拓展、科技自立自强、党建巩固提升，以世界一流品牌建设的新成效，引领带动集团的世界一流企业建设。

据介绍，“RISE”本义是崛起、增强、提升，也是RISE品牌战略中4个英文单词的首字母组合，R、I、S、E分别代表Revolutionary（改革创新）、Integrative（一体化）、Sustainable（可持续）、Equal（平等共享）。

“期望国家能源集团以此次RISE品牌战略发布会为契机，以更高站位、更大力度、更实举措推动品牌建设工作，加快创建成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。”彭华岗表示。

(责编：李楠桦、高雷)