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交银理财获得养老理财产品试点资格

2022年02月28日10:20 | 来源：中国网财经
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原标题：交银理财获得养老理财产品试点资格

　　2月25日，中国银保监会发布《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》，交银理财有限责任公司获得养老理财产品试点资格，募集资金总规模上限为100亿元人民币。

　　《通知》规定，自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至“北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳”十地。根据《通知》要求，对于本次新增的6家理财公司，单家机构养老理财产品募集资金总规模上限为100亿元人民币。试点理财公司应当在试点地区范围内自主选择一个或多个试点地区销售养老理财产品。作为参与本次试点的银行理财公司，交银理财认真贯彻落实党中央决策部署，践行国有大行责任担当，在客户需求、产品设计、投资策略、资产储备、信息披露、风险保障机制等方面做好准备。

　　养老理财试点是在资管新规框架下发展多层次、多支柱养老保险体系的一次创新尝试。在打破刚性兑付、净值化转型背景下，交银理财尤为注重投资者教育引导，将充分做好风险揭示及信息披露工作，提高产品运作透明度，引导投资者建立长期投资的价值理念。

　　下一步，交银理财将进一步加大对养老金融的战略投入，深化金融供给侧改革，为广大人民提供高质量养老金融服务。

(责编：董童、李源)

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