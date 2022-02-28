人民网北京2月28日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，金砖国家经贸联络组第一次会议日前在北京以视频形式召开。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在发言中表示，在经贸领域，中方提议金砖国家从三方面加强合作：一是加强世贸组织、G20等多边立场协调，维护好真正多边主义。二是继续深化经贸领域务实合作，发挥贸易投资重要作用。三是加强数字经济、绿色发展等领域合作，把握好新兴领域发展机遇。

王受文表示，自2011年金砖国家经贸部长会议机制创建以来，五国领导人多次就加强经贸合作作出指示，相继核可了《金砖国家经贸合作行动纲领》《金砖国家投资便利化合作纲要》《金砖国家经济伙伴战略2025》等重要成果，为五国间经贸合作指明方向。目前，经贸合作已成为金砖国家“三轮驱动”架构的重要支柱。

王受文指出，当前，世纪疫情和百年变局交织叠加，全球发展议程受到严重冲击，南北差距进一步扩大。金砖国家经济总量占全球23%，货物贸易占18%，吸引外资占25%，是世界经济中不可忽视的重要力量。在当前背景下，金砖国家更应共同应对挑战，为世界经济增长继续贡献金砖方案。

据悉，2022年，我国担任金砖国家主席国，将主办金砖国家第十四次领导人会晤及相关系列活动。为做好会晤经贸方面准备工作，中方将举办金砖国家经贸部长会议，并在此前举办经贸联络组系列会议活动。

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