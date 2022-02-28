人民网北京2月28日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，过去一年通过制定标准、技术检验、专项整治、行业自律等“组合拳”，工业和信息化部大力整治违规收集使用个人信息、弹窗骚扰等侵害用户权益的行为。去年已累计检测208万款APP，通报1549款违规APP，对514款拒不整改的APP进行了下架处理。

“这项工作永无止境，我们今年还要继续做好。”肖亚庆具体介绍，一是聚焦用户权益，加强综合治理。持续关注用户反映的各类违规问题，深入开展APP整治，对移动互联网服务涉及的诸多环节进行全链条、全覆盖监管。主要实现三个“全覆盖”：即对手机、平板各类终端全覆盖；对应用商店、第三方软件开发工具包、预置预装等关键的责任链环节全覆盖；对APP技术检测全覆盖，让用户权益得到全方位保护。

二是聚焦服务感知，满足用户期待。提升个人信息保护水平，督促主要互联网企业建立客服热线，响应用户诉求。

三是聚焦重点人群，推进信息普惠。再组织一批新的APP和网站，开展适老化和信息无障碍改造提升，打造一批适老化和无障碍改造标杆。

四是聚焦长效机制，形成工作合力。围绕移动互联网服务、个人信息保护等重点领域，将进一步完善激励机制，同时也完善问责机制，强化技术手段，激发企业自身改进服务、提高水平的动能。

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