人民网北京2月28日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段，预计今年仍将保持高速增长态势。下一步工业和信息化部将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，组织编制汽车产业绿色发展路线图，同时加快推进充换电基础设施建设等。

一是完善支持政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。将组织编制汽车产业绿色发展路线图，为行业企业提供指导帮助。

二是支持创新突破。推动电动化与智能网联技术融合发展，进一步提高动力电池安全、低温适应等性能，加快5G、车路协同技术应用，开发更多适应消费者需求的休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能，持续提升新能源汽车的产品质量和驾乘体验，增强广大消费者的获得感。

三是促进市场拓展。将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。针对老百姓反映集中的老旧小区、高速公路“充电难”的问题，将会同有关方面一道，加快推进充换电基础设施建设，推动实现信息共享、统一结算，不断提高新能源汽车充电便捷性。

四是强化资源保障。着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。

五是加强安全监管。要坚持底线思维，统筹提升功能安全、数据安全、网络安全等保障能力。持续完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警和安全防护水平。构建系统、科学、规范的新能源汽车安全管理体系，让广大消费者能够更放心使用。

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