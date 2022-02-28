工信部：继续实施新能源汽车购置补贴等政策
人民网北京2月28日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示将全力提振工业经济，多措并举扩大消费需求，继续实施新能源汽车购置补贴等政策。
“到目前为止，我国工业经济延续了去年四季度起稳回升的态势，总体运行平稳。特别是随着工业经济增长各项政策举措贯彻落实，提振工业经济取得阶段性成效。”肖亚庆介绍，工业和信息化部对2万多家重点工业企业问卷调查显示，14.5%的企业春节期间坚持生产，89.5%的企业在正月十五前复工，2月20日前复工的企业达到了95.5%。
据有关协会统计，1月份汽车产销量分别完成了242.2万辆和253.1万辆，同比分别增长1.4%和0.9%，其中新能源汽车产销分别完成了45.2万辆和43.1万辆，分别增长1.3倍和1.4倍。据中国煤炭工业协会监测，1月份重点煤炭企业煤炭日均产量达到了744万吨，同比增长1.8%。1月份，中小企业发展指数为89.4%，环比上升0.2，连续3个月回升。
同时，1月份制造业PMI为50.1%，连续3个月稳定在50%以上；物流业景气指数51.1%，也保持在景气区间；新增社会融资规模和人民币贷款均创历史新高，新增企业中长期贷款自去年7月份以来首次呈现同比增长。
肖亚庆指出，下一步一是全力提振工业经济，确保一季度平稳接续。认真落实关于促进工业经济平稳增长的系列政策措施，强化政策支持，推动各项政策措施到位。同时，注意发现苗头性、倾向性问题，及时加以协调解决。
二是着力打通重点产品供给堵点卡点。加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障基础工业产品、重要生活物资，包括农资、化肥等重点企业稳定运行。
三是积极提振制造业有效投资。抓好“十四五”规划重大工程和项目实施，启动实施一批产业基础再造工程项目。鼓励支持企业加强技术改造，推动电信运营商加快5G和千兆光网投资建设进度。
四是多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。还将深入推进增品质、提品质、创品牌的“三品”行动，全力支持外贸企业扩大出口。
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