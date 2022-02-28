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工信部：今年新建5G基站将达60万个以上

2022年02月28日12:33 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前5G网络已覆盖我国所有地市一级和县城城区以及87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。

田玉龙指出，今年是5G应用规模化发展的关键之年，主要讲在坚持网络、应用、产业一体推进方面下功夫。

一是扎实推进5G网络建设。今年新建5G基站要60万个以上，基站总数今年年底达到200万个。基础设施建设规模要不断扩大，而且要按需建设优化布局，加强面向企业厂区、工业园区等重点区域的网络覆盖。同时提升在高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区的覆盖深度。持续推进县城和乡镇的广度覆盖。

二是大力推动5G应用创新发展。继续深入实施5G应用“扬帆”行动计划。办好“绽放杯”5G应用大赛，挖掘更多新成果、新技术，促进推广落地。同时要以行业需求为导向，深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅领域不断深化和拓展。对个人应用要推出一批新型智能终端和APP，进一步提升用户的5G体验。

三是大力促进5G技术迭代升级。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，支持产业界积极参与国际标准的制定和对接。同时要持续推进5G增强技术的研发试验，拓展与垂直行业的融合能力，丰富5G应用产品，推动企业推出更多层次、更多价位的5G芯片等模组产品，满足不同行业、不同领域以及广大人民群众对5G的差异化、定制化、个性化的需求，使5G技术真正通过应用的规模化得到迅速发展。

(责编：申佳平、高雷)

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