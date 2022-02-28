申佳平

2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

制造业总量达31.4万亿、新能源汽车产销双双突破350万辆、累计建成开通5G基站超过142.5万个、5G手机终端连接数达到5.2亿户……一个个数字，表明我国工业和信息化正在释放巨大潜能。

2月28日，国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会。图片来源：国新网

“在复杂严峻的情况下，工业和信息化呈现较好的发展态势，为经济社会发展作出了重要贡献。”今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，下一步要一项一项扎扎实实抓好各项工作落实，促进工业和信息化平稳运行和提质升级，保持制造业比重基本稳定，提升制造业核心竞争力，筑牢经济“压舱石”。

工业数据喜人 制造业总量连续12年居世界首位

数据显示，2021年，我国规模以上工业增加值增长9.6%，比2020年提高6.8个百分点，两年平均增长6.1%。其中制造业增加值增长9.8%，两年平均增长6.6%。制造业增加值占GDP比重达到27.4%，总量达到31.4万亿元，连续12年位居世界首位。

在工业利润方面，2021年，规模以上工业企业利润增长34.3%，比上年提高了30.2个百分点，两年平均增长18.2%。值得一提的是，全国工业产能利用率达到了77.5%。“这是近年来比较高的水平。”肖亚庆表示。

除了总体数据喜人，我国工业产业结构也在进一步优化升级。高技术制造业、装备制造业带动作用明显增强，增加值分别增长18.2%、12.9%。对规模以上工业增长的贡献率达到了28.6%和45%。同时，制造业数字化、绿色化转型步伐加快，集群发展取得新进展。重点领域规模以上工业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.3%和74.7%。规模以上工业单位增加值的能耗同比下降5.6%。龙头企业引领和带动作用明显增强，中小企业“专精特新”发展步伐加快，培育“专精特新”企业4万多家，“小巨人”企业4700多家，制造业单项冠军企业超过800家。

实现“双碳”目标 推进产业绿色低碳转型

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的变革，是推动高质量发展的内在要求，也是必然选择。工业是实现“双碳”目标的重要方面，工业领域能源消费量占全国总体消费量65%左右，是节能降碳的主要领域之一。

“绿色低碳发展有好多事情可以去做，好多领域可以去开拓。”肖亚庆指出，要坚持系统观念，处理好发展与减排、整体与局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，统筹考虑保持制造业比重基本稳定、保障产业链供应链安全、满足合理消费需求，科学细化目标任务，稳妥有序推进工业绿色低碳转型。2021年工业和信息化部将采取这些举措来稳步推进产业绿色低碳转型。

落实好《2030年前碳达峰行动方案》，积极开展工业领域碳达峰行动，出台工业领域及重点行业碳达峰行动方案；注重先立后破，深化重点行业供给侧结构性改革，着力构建有利于碳减排的产业结构，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展；发布绿色低碳升级改造导向目录，引导做好重点行业绿色低碳升级改造，推进重点行业和领域低碳工艺革新和数字化转型；完善绿色制造体系，持续强化产品绿色设计，打造一批绿色设计示范企业，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，修订完善汽车燃料消耗量和新能源汽车双积分管理制度，新能源汽车要加大推广应用力度，大力发展绿色智能船舶，加快推进绿色建材产品认证，开展绿色建材下乡活动。

抓好关键之年 坚持5G发展一体推进

数据显示，我国已累计建成开通5G基站超过142.5万个，5G手机终端连接数达到5.2亿户。同时5G应用在工业、能源、交通等领域也快速拓展，赋能千行百业的成效十分显著。“这些都为我们全年稳定工业经济提供了基础，也为今年打下了良好的基础。”肖亚庆表示。

“今年是5G应用规模化发展的关键之年。”工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙具体指出，下一步工业和信息化部将主要在坚持5G网络、应用、产业一体推进方面下功夫。

一是扎实推进5G网络建设。今年新建5G基站要60万个以上，基站总数今年年底达到200万个。基础设施建设规模要不断扩大，而且要按需建设优化布局，加强面向企业厂区、工业园区等重点区域的网络覆盖。同时提升在高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区的覆盖深度。持续推进县城和乡镇的广度覆盖。

二是大力推动5G应用创新发展。继续深入实施5G应用“扬帆”行动计划。办好“绽放杯”5G应用大赛，挖掘更多新成果、新技术，促进推广落地。同时要以行业需求为导向，深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅领域不断深化和拓展。对个人应用要推出一批新型智能终端和APP，进一步提升用户的5G体验。

三是大力促进5G技术迭代升级。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，支持产业界积极参与国际标准的制定和对接。同时要持续推进5G增强技术的研发试验，拓展与垂直行业的融合能力，丰富5G应用产品，推动企业推出更多层次、更多价位的5G芯片等模组产品，满足不同行业、不同领域以及广大人民群众对5G的差异化、定制化、个性化的需求，使5G技术真正通过应用的规模化得到迅速发展。

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(责编：申佳平、高雷)