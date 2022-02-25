2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

“过去一年，全社会研发投入达到2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度达到了2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第12位，成功实现“十四五”良好开局。”2月25日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，科技部有关负责人介绍了我国科技创新的最新情况。

如何推进科技体制改革，进一步增强创新这一“第一动力”？在提升基础科研能力方面，还会有哪些新的举措？科技如何促进民生改善？此次发布会上，这些问题得到了一一解答。

坚持科技创新与体制机制创新“双轮驱动”

“2022年1月1日，新修订的《科技进步法》正式实施，将我国科技体制改革的成果全面上升到国家法律制度层面。”科技部副秘书长贺德方表示，我国坚持以深化改革来激发科技创新的活力，全面推动《深化科技体制改革实施方案》143项重点任务全面落实，重点领域和关键环节的改革取得多点突破。

他介绍，近年来，我国持续完善重大科技任务的组织实施机制，深化“揭榜挂帅”等新型项目组织模式。据透露，目前我国在“十四五”首批重点研发计划中已经部署实施了87项“榜单”任务。

同时，建立了贯穿科研活动全链条的政策体系。比如积极探索基础研究自由探索和目标导向的“两条腿走路”发展路径；从国家重大需求中凝练科学问题，深化自然科学基金改革，打通从基础研究到应用研究再到成果转化的政策链条。在政策的全面支持下，2021年，我国基础研究投入已达1696亿元，占全社会研发投入的比例达6.09%。

在促进企业创新方面，形成了覆盖企业全生命周期的普惠性创新政策。比如推动重大研发任务更多由产业界出题，支持企业牵头组建创新联合体承担国家重大科研任务；推动研发费用加计扣除政策全面实施，将制造业研发费用加计扣除比例提高到100%，引导企业增加科研投入等。据介绍，通过实行提前清缴核算，2021年前三季度企业提前享受研发费用的减免税额3300亿元，已接近2019年全年的水平。

此外，健全科研人员全职业生涯激励制度。尊重人才的成长规律，实施针对性的支持政策，助力青年科研人员领衔挂帅；探索首席科学家负责制，鼓励支持首席科学家团队勇闯科学的“无人区”；改进项目经费管理，让经费为人的创造性活动服务，扩大劳务费开支范围。

在推进服务、支持政策以外，还大力弘扬科学家精神，狠抓作风建设；优化科研学术环境，并在我国50多个地方和单位开展了科技成果评价改革试点。

加强顶层设计，推动基础研究取得更多突破

“基础不牢，地动山摇。”科技部部长王志刚表示，基础研究是整个科技活动中非常重要的一环，必须要加强。基础研究做得越好，在科技发展上的主动性和前瞻性就越强。

王志刚介绍，目前，我国已在三维量子霍尔效应、纳米限域催化、体细胞克隆猴，以及凯勒几何核心猜、量子保密通信、新一代超高强度的钢、异构融合类脑计算芯片、人工合成淀粉等基础前沿研究领域取得了一大批成果。

那么，如何推动基础研究取得更多突破？对此，王志刚提出，要加强顶层设计、加大投入、尊重其特点和规律、善于提出问题。此外，还要围绕“人”来加强，“基础研究需要耐得住寂寞，有学术功底的人。”

在顶层设计上，王志刚介绍，国务院出台的《全面加强基础科学研究的若干意见》（以下简称《若干意见》），是我国第一个专门用于加强基础研究的文件，随后，围绕从0到1、加强数学研究等方面，还有一系列落实《若干意见》的具体文件。

在组织方式上，王志刚特别提到，好奇心驱动和国家目标导向都需要。“我们现在有很多技术不过关，实际上是基础研究不过关，所以研究工作要往前走一步，要做到知其然也要知其所以然，这就是基础研究要承担的任务。”他认为，在基础研究的评价上，既要看创新成果，也要看应用价值。

王志刚表示，下一步，科技部将不断完善基础研究的体系和顶层设计，不断探索支持基础研究的方法手段，把握基础研究规律，持之以恒加大投入。同时，在基础研究的评价、激励、支持、服务等方面也将不断加强和完善，使之更加科学、更有力度。

让科技成果更快“飞入寻常百姓家”

如何让“高大上”的科技成果更快“飞入寻常百姓家”？科技部社会发展科技司司长祝学华介绍，科技部把支撑实现人民群众高品质生活作为科技工作的重要出发点，大力加强技术研发和成果转化应用，取得了一些成效。

在疫情防控方面，我国在疫苗、药物、检测试剂、动物模型、病毒科学溯源等五大方向持续开展攻关，为常态化的疫情防控、保障经济社会稳定运行提供了硬核科技力量。比如，通过五条技术路线对疫苗研发进行了部署，目前已有25个疫苗进入了临床试验，其中有7个获批使用，截至目前，全国已经累计接种各类疫苗超过31亿剂次。同时，有68款核酸检测试剂产品上市，特别是高灵敏度、大通量的检测产品已取得突破，目前核酸检测最快可以在半个小时左右出结果。同时，首款中和抗体新冠药物联合疗法已经获批附条件上市，多个小分子药物已经进入三期临床试验阶段。

在保障人民生命健康方面，新药创制重大专项实施以来，我国一批一类新药获批，从2008年前的5个到现在达到75个，百亿元以上的药企由以前的2家发展到现在的22家。同时，系统部署了高端医疗器械研发，加快推进关键部件的国产化，减轻了人民群众的医疗负担，惠及了亿万百姓的生命健康。

在绿色低碳方面，科技部已经启动氢能、新能源汽车等20多个碳中和科技重点专项，以科技支撑绿色低碳发展，立足我国以煤为主的能源资源禀赋，大力发展先进煤电技术，引领了煤炭高效清洁利用。比如国家能源集团宿迁电厂，应用了超超临界发电技术，供电的煤耗去年已经下降到266.8克/千瓦时，比火电机组平均煤耗下降了11%。

“下一步，科技部将在民生科技领域继续加大工作力度，强化先进适用技术转化成果应用，深入推进‘双碳’技术的攻关，加快新冠药物、疫苗的研发力度，持续加强癌症等重大慢病科研攻关，以科技进步不断提升人民群众的安全感、获得感和幸福感。”祝学华说。

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(责编：赵竹青、吕骞)