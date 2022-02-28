原标题：助力企业调结构、创新发展 双汇举行第三工业园签约仪式

2月26日，双汇第三工业园签约仪式在漯河市科教文化中心举行。据悉，漯河市委、市政府高度重视双汇在建设现代化食品名城中的引领作用，围绕漯河市食品产业发展，依托双汇打造3000亿级食品全产业链和5000亿级完善丰满的绿色食品产业生态，构建1+8+N的产业体系。

为此，政企双方多次深入沟通，科学谋划、顶层设计，系统规划投资项目。达成共识后，双汇按照万隆董事长提出的“继续调整结构，突出六大产业，整合全球资源，创新发展上规模”的发展战略，结合双汇“十四五”发展规划，围绕“进家庭、上餐桌”的产品结构调整方向，经过多次专题会议研究，拟在漯河建设双汇“第三工业园”。

双汇发展总裁马相杰

双汇发展总裁马相杰在致辞中表示，双汇“第三工业园”规划在召陵区东城产业集聚区，占地预计1175亩，按照“整体规划、分期建设、分批投产”的原则建设实施，项目全部建成后，无论是占地规模、投资金额、社会效益均创双汇投资建设的新纪录。园区项目以新型餐饮为主，休闲肉制品和配套产业为辅，规划有产品研发中心、展示中心、体验中心、综合调度中心、仓储服务中心、中央厨房、餐饮食材工厂、休闲肉制品工厂等项目及配套设施。切入新赛道、形成新产能、实现新增量，按照“三低、四高、五化”的原则，实施高标准规划、高规格建设、高效率运营，打造集研发、生产、配送、展示、体验于一体的综合性、现代化、高科技食品产业园。

马相杰还表示，1996年双汇开工建设了第一工业园，2009年开工建设了第二工业园，两个园区总投资近50亿元，占地2000余亩，是双汇旗下规模大、产业齐全、配套完善、效益突出的食品工业园区。今后双汇会永远扎根在漯河，将优质产业布局在漯河。

双汇第三工业园签约仪式

据介绍，为推动项目落地，漯河市成立了由市工信、发改、财政、环保、国土、召陵区政府等单位组成的工作专班，双汇也相应成立了由投资、研发、产、供、运、销等部门组成的专班进行对接。两个专班进行了30多轮夜以继日地对接、协商，现场考察论证、政策专题研究，最终确定由双汇投资运营、政府做好配套服务的投资合作模式，成功促成了本次的项目签约。

双汇表示，签约后，将加快项目落地，争取早开工、早投产、早见效，贯彻落实“把双汇打造成更具竞争力的世界一流现代化食品企业”的要求，充分发挥双汇食品全产业链龙头引领作用，为全市构建完善丰满的绿色食品产业生态助力添彩，为漯河建设现代化食品名城、实现经济高质量发展贡献双汇力量。

(责编：董童、李源)