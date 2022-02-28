“没有金刚钻，别揽瓷器活”，说的是工具和能力的重要性。现在“中国制造”已遍及世界，高歌猛进。这一切，都离不开高端数控机床，而其核心部件----铣头则充当着承揽高端产品制造“金刚钻”的角色。

长期以来，我国高端数控机床铣头市场以进口为主，主要产品被西方老牌工业强国垄断。2022年立春之际，从中科伊贝格传来振奋人心的消息：他们自主研制的“五轴联动双摆铣头”等系列产品不仅实现了国产化，而且年销量已占据国内半壁江山，彻底打破了我国高端数控机床铣头市场依赖进口、受制于人的局面。

数控机床被称作是“工业母机”，是制造大国重器的标配。

中国是机床大国，但不是机床强国。数据显示：2009年以来，中国就已经稳居世界第一大机床生产国、消费国和进口国的位置。但“大而不强”的现状也人所共知：2019年中国机床行业规模呈现负增长2.31%，规模以上企业15.1%亏损。

我国低端数控机床国产化率已近90%，中端产品也已达60%以上，高端产品国产化率仍低于10%。直接反应在价格上，海关总署数据显示，2020年全年中国机床进口均价6.044万美元/台，出口均价却只有290美元/台。

其中，五轴联动数控机床因广泛应用于生产飞机、舰艇、医疗设备等关键零部件而备受关注。2020年以前，我国五轴联动数控机床以进口为主，而其核心部件“铣头”市场则被德国、意大利两家企业分割。有人惊呼：中国的战斗机、军舰只能靠西方的数控系统。

当前，我国高端制造的部分核心功能、部件和高精度、高可靠性配套件发展滞后等问题依然突出，既对我国制造业安全不利，也制约中国向高端制造迈进，威胁我国在航空、军工、以及其他关键领域的自主可控。在中西方“极限竞争”、科技打压日益加剧情势下，一旦被断供“卡脖子”，对我国将造成不可估量的损失和影响。

随着社会生产和科学技术的迅速发展，机械产品日趋精密复杂，改型频繁，特别是在宇航、造船、军事等领域所需的机械零件，精度要求高、曲面复杂。从制造技术发展的要求看，随着新材料、新工艺的出现，以及市场竞争对低成本的要求，对数控机床铣头、金属切削技术提出了新的更高要求。

机床工业核心功能部件，排在第一的就是五轴联动双摆铣头，是加工复杂零件的必不可少的核心部件！从这种意义上讲，双摆铣头就是打造高端制造、复杂构件、核心构件的“金刚钻”。而这个“金刚钻”必须掌握在自己手中，因为它事关国家安全和高端产业发展。

高端数控机床铣头涉及机械、电气、液压、测量等多个学科，而五轴联动双摆铣头由100—200多个机械加工件构成，堪称铣头行业“公鸡中的战斗机”，其核心技术和制造工艺一直被欧洲老牌工业国家掌握。

中科伊贝格从2003年开始自主研发消隙齿轮箱，历年6年“卧薪尝胆”，终于在2009年推出拥有完全自主知识产权的首款机械消隙五轴联动铣头，标志着伊贝格走上自主研发的道路。

作为铣头行业的“后浪”，中科伊贝格短短十几年时间，就实现了由跟跑到并跑再到领跑。他们靠的是什么？

“靠的是对技术的深度和广度的不断积累和创新”！中科伊贝格负责人邵传伟说。他们做过多年外国品牌的售后服务和维修，熟知进口机床的各个品牌、各个门类的铣头产品的优劣，对中国客户的需求也一清二楚。他们把两者融合起来，针对市场、产品、客户“痛点”设计生产，针对客户应用反馈不断迭代更新，最终形成自主可控的专利技术。截止目前，他们获得的授权专利为28项，正在申请等待授权的专利还有20多项，“为了鼓励更多的企业加入铣头创业行业，许多经验性、效率性技术，我们并没有申请专利。” 邵传伟说。

“靠的是多型号全谱系产品”！据介绍，国外五轴联动铣头每个厂家通常只有三四个型号，而中科伊贝格则有10个系列产品，是全世界谱系最全的。他们不怕产品体量小，只要客户有需求，那怕只有一台订单，他们也要研发生产。经过十多年积累，他们成为铣头行业的“百宝箱”和“博物馆”。过去依靠进口，国内的机床厂一般需要几家供货商，才能满足自身需求。而现在伊贝格一家就可以全搞定，实现“一站式服务”。有的涉及军工的产品，例如飞机装配的末端执行结构，航天用的摩擦搅拌焊接摆头，国外对我们禁运，或者上千万的天价，伊贝格多次承担了这样的卡脖子任务的研发，都顺利交付使用，没有掉过链子。这样的业绩积累，赢得了大型企业和高校的信赖。

“靠的是十足的刚性和稳定性”！刚性，是五轴联动双摆铣头一个非常重要的技术指标。刚性越强，铣头施加于加工件表面的作用力越均衡，切削纹路越均匀，加工精度就越高。伊贝格的铣头刚性，来源于它特殊定制的高刚性轴承、液压刹车模式、多轴承支撑结构，并经过长达十年的不断尝试和改进，产品在7X24小时严苛的加工环境中得到了淬炼，目前产品已经非常成熟稳定，赢得了客户的口碑，已广泛应用于覆盖铝、模具钢、不锈钢、钛合金以及碳纤维、复合材料、石墨等非金属加工。

“靠的是贴心的售后服务”！面对五轴联动这样复杂的应用，售后服务一直是国内用户的痛点，一旦出现问题，动辄一个月甚至数月停机，造成巨大损失。伊贝格在主要的市场区域都建立了售后服务体系，基本做到了全国48小时的售后服务反应，多数问题一周内解决。让用户吃了一颗定心丸。

“靠的是产品的高性价比”！过去研发产品，电机、轴承、编码器、抱紧装置、旋转分配器，甚至液压接头都得靠进口，产品研发出来，成本比进口的还高，完全没有市场机会。看到这一点，伊贝格十几年以来坚持不懈的对各项部件进行国产化，目前已经实现90%的本土化，成本优势，交货期，自主性，全部解决了，产品具有非常高的性价比。（经济日报新闻客户端 记者 姜天骄）

(责编：赵竹青、陈键)